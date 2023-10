Von der Leyen insiste: pedir respeto del Derecho Internacional pasa por "reconocer el dolor de Israel"

Daniel Vogl/picture alliance via Getty Images

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este miércoles su iniciativa de viajar a Israel para solidarizarse tras los ataques de Hamás, asegurando que solo si se reconoce el dolor y derecho a defenderse del Estado israelí se puede pedir ahora respeto al Derecho Internacional en su respuesta.

En un debate en el Parlamento Europeo sobre el conflicto en Oriente Próximo, la jefa del Ejecutivo europeo ha defendido su iniciativa, que la convirtió junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en las primeras dirigentes que viajaron a Israel tras los ataques del 7 de octubre por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en que para pedir contención a Israel primero hay que escuchar y reconocer su situación.

"Sólo si Europa reconoce el dolor de Israel y su derecho a defenderse tendrá la credibilidad para decir que Israel debe reaccionar como una democracia" Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

"Sólo si Europa reconoce el dolor de Israel y su derecho a defenderse tendrá la credibilidad para decir que Israel debe reaccionar como una democracia que respete el Derecho Internacional Humanitario", ha asegurado.

Von der Leyen ha insistido en que es "crucial proteger las vidas de los civiles", pero primero Europa "tiene que escuchar, si quiere ser escuchada", defendiendo así sus contactos con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el presidente, Isaac Herzog, tras las críticas por no ceñirse a la posición de la UE, marcada por los Veintisiete.

Sobre el último ataque registrado contra un hospital en Gaza, que ha dejado más de 500 civiles muertos, la conservadora alemana ha subrayado que "no hay excusa" para el bombardeo y que los responsables deben rendir cuentas por estas escenas "espeluznantes y angustiosas".

Relanzar la 'solución de los dos Estados'

Por su lado, el Alto Representantes de la UE para Exteriores, Josep Borrell, ha reclamado separar las acciones de Hamás de los palestinos representados en la Autoridad Palestina, que son unos socios de la UE en la región y para buscar la solución de dos Estados.

Borrell ha pedido firmeza para denunciar el ataque de Hamás y la liberación de los cerca de 200 rehenes secuestrados, al tiempo que ha ligado esto con la necesidad de recordar a Israel que hay "reglas" en la guerra. "Están acuñadas en el Derecho Internacional y lo hemos dicho referidos a otros conflictos. Cortar el agua a una población no es compatible con el derecho de la guerra", ha subrayado.

En este sentido, el jefe de la diplomacia europea ha criticado la falta de acceso a agua en la Franja y ha argumentado que "no se puede hacer responsables a todos los gazatíes de las acciones criminales de Hamás".

El exministro español ha pedido invertir más energía en buscar una salida al conflicto que pase por las resoluciones de Naciones Unidas y la aplicación de los acuerdos de Oslo para la solución de dos Estados. "Si no paramos el ciclo de la violencia, se volverá a repetir en unos años", ha esgrimido, diciendo que mientras no haya paz no habrá un Ejército suficientemente poderoso para garantizar la paz de Israel.

"No vendrá sola, hay que construirla y la comunidad internacional no ha hecho todo lo que debería haber hecho para llevar a la práctica los acuerdos de Oslo", ha indicado, criticando que se haya triplicado el número de colonos y reducido el territorio de Palestina. En todo caso, ha dicho que "no hay alternativa" a la solución de los dos Estados y ha llamado a dar impulso político a una arquitectura para la salida al conflicto que ya está diseñada.