La campaña electoral en Galicia arranca convertida en la reválida de las generales

La campaña de las elecciones en Galicia, que el próximo 18 de febrero decidirá quién presidirá la Xunta los próximos cuatro años, arrancaba la medianoche de este viernes con la tradicional pegada de carteles, las primeras promesas y una incógnita a despejar: si, al contrario de lo previsto por las encuestas, habrá viraje a la izquierda en una comunidad autónoma en la que el Partido Popular ha gobernado sin interrupción los últimos 15 años.

Será, también, la campaña menos gallega de todas las vividas hasta ahora en Galicia y, consecuentemente, la que más proyección tenga fuera de las fronteras de la comunidad. Porque son los primeros comicios que se celebran después de unas nacionales en las que el PP fue el partido más votado, pero no fue quien de lograr lo que sí consiguió el PSOE: formar un gobierno a costa de complicadas y polémicas alianzas.

Ahora, ambos partidos fijan las elecciones en Galicia como una reválida, aunque en el caso de los populares, el examen será por partida doble. Hace dos años que Núñez Fejióo abandonó el gobierno gallego para marcharse a Madrid a recomponer un partido sumido en una grave crisis de liderazgo tras la salida de Pablo Casado. Por eso, los resultados que obtenga un PPdeG sin Feijóo como candidato serán claves para medir su poder en el partido.

El candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda, aseguraba en Lugo, en un acto previo al inicio oficial de la campaña, que los populares son "el rival a batir" en estas autonómicas y que sus rivales políticos "van a ir" a por ellos. "Dirán que estamos pendientes de otras cosas. Quieren que nos callemos frente a todo lo que está pasando en Madrid, que miremos para otro lado. El PSOE va a decir amén a todo lo que haga Pedro Sánchez y el BNG no va a ser menos, porque también tiene que decir amén”, ha añadido el candidato designado por Núñez Feijóo para ocupar su cargo tras su salida hacia la capital española.

“Me presento a las elecciones por muchas cosas, pero la primera es que yo no quiero que pase en Galicia lo que está pasando en el Gobierno de España. Simplemente por eso, merecía la pena presentarse a las elecciones y ganarlas”, señalaba Rueda en un acto en el que agitaba los fantasmas del independentismo vasco y catalán. "Los que no van a venir son los socios del BNG, eso seguro. Porque que vengan por aquí Bildu y ERC no les conviene y les da vergüenza hasta los del Bloque, aunque sean sus socios", ha concluido.

Ana Pontón, que tiene posibilidades de convertirse en la primera mujer que presida la Xunta de Galicia, se ha presentado ante sus seguidores como la mejor alternativa para derrotar al Partido Popular el 18-F. Las encuestas la sitúan al borde de arrebatarle el gobierno gallego a los conservadores, contando siempre con el PSdeG y Sumar, si obtiene la representación que le atribuyen algunos pronósticos.

La nacionalista, en un acto convocado en A Coruña, ha insistido en que estas son las elecciones "más importantes y más abiertas de los últimos 15 años" y ha recordado que "si el voto del cambio se moviliza y se une en el BNG, Galicia ganará un futuro mejor".

El 18-F, ha recalcado, hay dos alternativas: "O seguir anclados en el pasado con un Rueda que ya demostró que deja una Galicia en pequeño" o "mirar hacia el futuro con una presidenta del BNG capaz de poner en marcha una Galicia en grande".

El tercer candidato con más opciones de llegar al Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, daba pistoletazo a su campaña electoral en un acto celebrado en Lugo, su ciudad natal, arropado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El candidato socialista ha asegurado que el PSdeG acude a esta carrera electoral con “capacidad, ambición, proyecto y experiencia”, cualidades que cree que los gallegos valorarán a la hora de darle su confianza porque “el cambio llegará de la mano de los socialistas o no llegará”. Con todo, para conseguir la presidencia de la Xunta, Besteiro ha animado a los suyos a participar y “a luchar para conseguir ese verdadero cambio que tanto queremos y tanto merecemos”.

Durante su intervención, Besteiro ha dicho además que no tiene miedo a “estatalizar la campaña” porque “el presidente del Gobierno va a estar aquí porque tiene mucho que decir y mucho que ofrecer” a los gallegos, a diferencia de Alberto Núñez Feijóo, que desde que se fue a Madrid “ya no habla gallego”.

La candidata de Sumar Galicia a la Xunta, Marta Lois, ha elegido la Ría de Vigo para iniciar la campaña electoral de su partido. "Dejé el acta de diputada porque venimos a por todas, porque estoy al cien por cien, tengo mucha ilusión y determinación y estoy convencida de una cosa, que con la gente, con los trabajadores, la gente joven, la mayoría social del país, va a haber un cambio histórico", ha comentado Lois.