La Comisión de Justicia da luz verde al nuevo texto de la amnistía 

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves al nuevo dictamen de la ley de amnistía con los votos a favor de los representantes de PSOE, Junts, ERC, Sumar, Bildu y PNV. En total, el renovado texto pactado entre el Gobierno y las fuerzas independentistas ha recibido 20 'síes' y 17 'noes'. Su aprobación, in extremis, era necesaria para que la norma no decayera hoy mismo después de que Junts votara en contra de la ley en el Pleno del pasado 30 de enero.

Una vez que el nuevo dictamen ha recibido el visto bueno, se votará en el pleno del Congreso la próxima semana y de ahí pasaría al Senado. En la Cámara Alta, el PP forzará durante dos meses que la ley esté en proceso de tramitación, el máximo de tiempo permitido. En ese tiempo se pronunciará sobre la amnistía el CGPJ, ya que el PP ha pedido un informe al gobierno de los jueces.

Finalmente, volverá al Congreso para su teórica aprobación definitiva en la segunda quincena de mayo si no hay nuevas discrepancias entre PSOE y Junts.

El nuevo texto de la amnistía mantiene los delitos de terrorismo y de traición en sus modalidades más graves como no amnistiables, aunque ahora quedan ajustados al "derecho europeo" y no al Código Penal español. Es decir, el PSOE mantiene su compromiso de no amnistiar todos los casos de terrorismo como sí pretendía Junts, pero ya sólo quedarán excluidos si supone una vulneración grave de la legislación internacional.

De este modo, quedan excluidos de la medida de gracia “los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la directiva europea de 2017″, y a su vez “hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, que aluden al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura, respectivamente.

Así, quedarían previsiblemente cubiertos actos como los protagonizados por Tsunami Democràtic, organización a la que el Supremo atribuye posibles delitos de terrorismo callejero con Carles Puigdemont como supuesto líder. Y en el caso de actos que puedan constituir delitos de traición, la proposición rechaza la amnistía de cualquier delito “que haya tenido como resultado una vulneración de los principios de la Carta de Naciones Unidas o de las resoluciones de la Asamblea General sobre las relaciones pacíficas entre países". Es decir, si se ha producido una amenaza o un uso de la fuerza efectivos contra la independencia o la integridad territorial de España.

Con respecto a la malversación, la nueva enmienda transaccional especifica que no podrán ser amnistiados quienes sean encausados por un tipo de corrupción “que suponga enriquecimiento personal”, una de las principales recomendaciones que ofreció la Comisión de Venecia en su estudio de la norma.

Además, la norma cubrirá a todos los afectos por el proceso independentista a partir del 1 de noviembre de 2011 -en el texto anterior era el 1 de enero de 2012-, con lo que quedarán incluidos "todos los acusados del Tribunal de Cuentas". De esta manera, a juicio de Junts, quedarían amnistiadas todas las personas involucradas en el proceso independentista. "Ahora, todas las personas pueden estar más tranquilas. Pueden tener la tranquilidad de que, desde un punto de vista normativo y legal, estarán cubiertas. A partir de aquí, los jueces harán lo que consideren", aseguran.

Bolaños: "Es una ley que nace del parlamento español, pero es europea"

Félix Bolaños EFE

En una comparecencia previa a la reunión de la Comisión de Justicia, Félix Bolaños ha sacado pecho de la norma asegurando que sale adelante gracias a la voluntad de "personas que pensamos muy diferentes". "Aquella Cataluña de 2017, que parece muy lejana estaba ahí hace 7 años. Hoy es una Cataluña donde nos miramos a los ojos los que pensamos distintos", indicaba el ministro de Justicia y presidencia, explicando a su vez que representa la voluntad del "80-90 % de la población catalana.

"Es una ley que nace del parlamento español, pero es una ley plenamente europea, constitucional y conforme con la mejor jurisprudencia europea", añadía.

Por el lado de Junts, su secretario general, Jordi Turull, ha augurado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont podrá volver a Cataluña en julio, cuando hayan pasado dos meses de la aprobación de la Ley de Amnistía, y ha asegurado a su vez que será el candidato de su partido a las elecciones europeas del próximo 9 de junio.