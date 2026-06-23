La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Soria en una investigación por blanqueo

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil registran desde primera hora de este miércoles el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, en el marco de unas diligencias judiciales por supuestos delitos contra la Administración Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. Las actuaciones incluyen otros registros y detenciones.

La investigación, que se desarrolla a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, se encuentra actualmente bajo secreto y está dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

Los agentes han entrado en el Ayuntamiento a primera hora para realizar un registro que, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria, tiene que ver con el área de Comercio del consistorio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Soria, del que hasta el pasado mes de abril era alcalde el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, que dejó el cargo tras 19 años para recoger su acta de procurador en las Cortes, ha emitido un comunicado en el que asegura que está prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de estas diligencias.

De este modo, el Ayuntamiento, cuyo alcalde actual es el socialista Javier Antón, asegura que está facilitando toda la documentación y la información que le está siendo requerida en el marco de estas actuaciones. "Al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse", añade el comunicado.

Además, el consistorio hace un llamamiento a la "prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales" y pide evitar "especulaciones o conclusiones anticipadas hasta que se conozcan los hechos y las circunstancias concretas objeto de investigación hasta el momento bajo secreto de sumario".

Finaliza la nota reiterando su compromiso con la "transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia".