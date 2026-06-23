La UCO involucra al PNV en los trabajos de la trama Leire con Tubos Reunidos: "No sé cuánto habrá influido nuestra intermediación"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha emitido un informe en el que indica que la supuesta trama liderada por Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, mantuvo algún tipo de "intermediación" con el PNV para "propiciar" el rescate de 112,8 millones de euros a la compañía Tubos Reunidos en julio de 2021.

A cambio de esas gestiones para lograr el jugoso rescate, Leire, Fernández y Antxon Alonso (socio de Santos Cerdán en Servinabar) - que formaban el denominado grupo 'Hirurok' - se embolsaron una presunta comisión ilegal de al menos 247.459 euros. Para camuflar el pago, la siderúrgica habría abonado la mitad del pago a través de una sociedad instrumental de Zaragoza, Mediaciones Martínez SL.

Según el documento de la UCO remitido al titular del juzgado central nº 6, Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso El HuffPost, Vicente Fernández se habría valido de sus contactos como expresidente de la SEPI "para acceder a determinada información durante la tramitación y concesión del rescate a Tubos Reunidos". Por otro lado, Leire y Antxón Alonso habrían contribuido a la presunta trama "aportando sus contactos a nivel político para impulsar determinadas gestiones favorables" a ese rescate. Y sobre Antxón Alonso, además de canalizar los cobros a través de la mercantil Mediaciones Martínez, la UCO también destaca su "capacidad de acceso a miembros del PNV, contactos cuyas influencias en terceros podrían haber propiciado el rescate pretendido".

En junio de 2021, un mes antes de la aprobación del rescate, el consejo gestor del FASEE planteó dudas sobre el rescate y fue entonces, supuestamente, cuando Vicente Fernández solicitó al socio de Cerdán que contactase con el PNV para desbloquear la situación. "Antxon, ¿puedes enterarte qué opina el PNV del rescate de Tubos Reunidos?", fue el mensaje que le escribió.

Efectivamente, un mes después el expediente del rescate fue aprobado. "No sé cuánto habrá influido nuestra intermediación". "Estoy seguro de ello. Hablar tú en el PNV el martes y que el siguiente martes se apruebe no es casualidad', dicen los mensajes que se intercambiaron entonces los mismos protagonistas.

Después del rescate, entre julio y noviembre de 2021 , se formalizó un contrato entre Tubos Reunidos y Mediaciones Martínez mediante el cual se pagarían 60.000 euros anuales en concepto de "prestación de servicios de asesoramiento y desarrollo de negocio". La suma total en fechas posteriores fue de 114.959 euros.

Tubos Reunidos realizó posteriormente nuevos encargos a la trama para ahorrarse intereses de la deuda y para disponer de liquidez por una venta de un inmueble que, en principio, debía depositarse en una cuenta de amortizaciones y seguros de la SEPI. En estas ocasiones fue Leire Díez "la que presentó una mayor iniciativa en estos contactos, recurriendo para solventar la situación a Santos Cerdán o a miembros del Gobierno vasco", tal y como sostiene la UCO.

Finalmente, el 28 de enero de 2025, también pudo celebrarse una supuesta cena a la que habrían acudido los dirigentes del PNV Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea con representantes de Tubos Reunidos y Vicente Fernández, que fue quien se encargó de concertar la cita. Sobre la mesa, algunas de las demandas que realizaba la empresa.

El 14 de marzo de 2025, Tubos Reunidos presentó una nueva petición ante la SEPI. En concreto, solicitó "la dispensa para la utilización de los importes procedentes de la venta [del edificio] de Sestao y el aplazamiento del cumplimiento de la obligación de destinar parte de la venta de Sestao a la amortización anticipada". La petición fue finalmente aprobada el 28 de marzo. Por estas actuaciones, Tubos Reunidos acordó el pago de 40.000 euros a Vicente Fernández. La UCO desconoce si el resto de participantes de la trama percibieron algún otro tipo de retribución.

El PNV ha admitido que se ha reunido con miembros del Gobierno de España "en el ámbito público y privado" ante la preocupación por empresas en dificultades, como puede ser Tubos Reunidos, pero se ha desvinculado de cualquier trama de corrupción. "No es responsabilidad del PNV ni nada tiene que ver con el trabajo que desempeñan los representantes jeltzales las actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas", ha afirmado.