La Xunta exige al Gobierno actuar en el mar con los 'pellets' tras haber dicho que es imposible

Continúa la batalla entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central por el caso del vertido de pellets de microplástico que asola las costas gallega, asturiana, cántabra y vasca. El episodio de crisis medioambiental que ha explotado en plena precampaña electoral continúa enfrentando a los dos administraciones por el despliegue de medios para combatirlo, mientras el Ejecutivo autonómico del popular Alfonso Rueda insiste en defender una estrategia que no comparte la Organización Marítima Internacional y que su propio conselleiro do Mar apuntó a que "no resulta posible".

Concretamente, la Xunta defiende una hoja de ruta que traslada el problema -o más bien el grueso del problema- a alta mar, dejando la impresión de que la situación está controlada en la costa, donde cientos de voluntarios llevan semanas cargando el peso de la retirada de estas minúsculas bolas de plástico, hasta la incorporación de medios autonómicos o de operarios contratados por la aseguradora de la naviera a la que pertenece el Toconao, el buque que perdió los contenedores.

Si los primeros compases del enfrentamiento de la Xunta con el Gobierno central estuvieron marcados por la resistencia a elevar el nivel 2 de alerta que exige el protocolo para desbloquear la ayuda estatal, el Ejecutivo de Rueda daba su brazo a torcer el martes -entre críticas que apuntan a una suerte de coacción del Gobierno central para que elevasen la alerta, a pesar de que la norma es clara-.

Sin embargo, al día siguiente volvía el enfrentamiento al negarse la Xunta a especificar al Estado qué medios concretos necesitan y dónde tienen que actuar con urgencia. Entre reproches de falta de colaboración institucional, la vicepresidenta de la Xunta esgrimía que era "responsabilidad" del Gobierno saberlo. Ayer por la tarde, el Ejecutivo gallego volvía a virar y trasladaba una extensa lista de peticiones de medios marítimos y aéreos al Gobierno central: unas 11 embarcaciones, un avión, dos helicópteros y un robot submarino para sellar el contenedor del que sale el plástico. Una exigencia mucho más parca en el medio terrestre, pidiendo tan solo formación para los voluntarios y un retén "suficiente".

La respuesta del Gobierno

En este sentido, y según recoge elDiario.es, el Gobierno central ya ha dado respuesta a la última petición de la Xunta. Una reclamación que el propio Rueda reconocía que es "difícil pero no imposible". No opina lo mismo el Ejecutivo central que ha trasladado a su homólogo gallego que las tareas de vigilancia que ha estado realizando Salvamento Marítimo mediante análisis satelital y más de medio centenar de vuelos en el área donde se perdió la carga.

Madrid también pone sobre la mesa el amplio informe elaborado por la Organización Marítima Internacional, que tras analizar casos similares en otros países, resuelve que es "poco probable" que la estrategia de actuar sobre los pellets en el mar sea "efectiva". Dicho informe sí apuesta por las tareas de vigilancia, como las que ha venido realizando Salvamento Marítimo, pero teniendo en cuenta que estos microplásticos pueden desplazarse unos 2.000 kilómetros en tan solo unos meses.

La propia vicepresidenta segunda y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se pronunció ayer sobre la petición de la Xunta, solicitud de la que aseguró haberse enterado por los medios de comunicación. "Los sacos no son visibles y los pellets sueltos son de un tamaño que hacen imposible la recogida [en el mar]", explicó Ribera, quien también puso el foco en otro factor clave: "Ya hace semanas que las mareas pueden haberlos llevados a cualquier lado, por eso la alerta salta cuando tocan tierra".

Rueda contradice a su propio conselleiro do Mar

Con todo, hay otra cuestión que choca con la petición de la Xunta de los últimos días. En una cronología que también está siendo un punto de fricción entre el enfrentamiento del Ejecutivo gallego con el estatal, destaca una fecha reciente, la del pasado lunes 8 de enero. En aquella jornada, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, remitió una carta a todos los alcaldes de los concellos afectados por el vertido.

En dicha misiva, se recoge que "en las últimas semanas han sido recibido varios avisos relacionados con la llega de este material [los pellets] en distintos puntos de la costa gallega, concentrándose la mayoría de ellos en la ría de Muros y Noia". A renglón seguido, la carta del conselleiro especifica claramente: "Debido a sus características no resulta posible su retirada en el mar, ya que no se encuentra en la superficie, por lo que estos trabajos deben ser acometidos una vez alcancen la costa".