Uno de los primeros vecinos en avisar del vertido de pellets: "Saqué 58 sacos de la playa el 13 de diciembre"

El vertido de pellets que contamina la costa gallega (y en las últimas horas asturiana y cántabra) ha generado un maremoto en la política y en la sociedad, con ramificaciones políticas y judiciales, amén de un rosario de acusaciones cruzadas entre la Xunta y el Gobierno central.

Desde la región gallega se acusa a Moncloa de no haber dado información suficiente a tiempo, mientras que el Ejecutivo asegura que la Xunta tuvo las primeras notificaciones del desastre el pasado 13 de diciembre. Lo justifican en las llamadas a los servicios de emergencias 112. Comunicaciones como las de Rodrigo, que ha contado su experiencia a la Cadena SER.

Según explica este hostelero de Corrubedo, en la costa coruñesa, un cliente de su bar le avisó de que había visto unos materiales blanquecinos y pequeños en las playas de la zona. Tras oírle, Rodrigo se dirigió a una de esas playas y se llevó una sorpresa que califica como "mayúscula", al encontrarse con sacos de esos pellets. Algunos enteros y otros rotos por golpes con las rocas.

Sin dudarlo, se puso manos a la obra. "Hasta 58 sacos" sacó de las playas, 40 esa misma jornada y 18 al día siguiente, explica este vecinos coruñés a La SER.

En un primer momento me dicen que no pueden acudir a retirarlos por las malas condiciones del mar, pero cuando contacto con la Policía Autonómica y con Medio Ambiente de la Xunta, me dicen que pasarán al día siguiente a por los sacos Rodrigo, hostelero local

Pero antes de saber qué hacer con ellos, Rodrigo avisó a las administraciones del extraño hallazgo. "Creía que podría ser algo contaminante, porque alrededor de las grandes aglomeraciones de bolas plásticas había una especie de aura que parecía tóxica", recuerda. Y añade que "los que se deshacían dejaban además de ese olor un resto blanquecino que flotaba en el agua".

Aquello fue un 13 de diciembre, la misma fecha que ahora le recuerdan a la Xunta como primer día en el que tuvieron noticias del vertido en las costas. "En un primer momento me dicen que no pueden acudir a retirarlos por las malas condiciones del mar, pero cuando contacto con la Policía Autonómica y con Medio Ambiente de la Xunta, me dicen que pasarán al día siguiente a por los sacos", apunta Rodrigo ante La SER, "sorprendido" de que ahora las autoridades afirmen no haber tenido noticias hasta enero.

Entre los organismos contactados estuvo, también, el parque natural de Corrubedo, dependiente del gobierno autonómico. Allí le indicaron que "debería activarse el Plan de Emergencia para poder actuar". Pero ese plan se activó el pasado 5 de enero, tres semanas después.