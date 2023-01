Adriana Lastra retrata al último fichaje del PP recuperando la promesa que hizo hace un año

Ha tenido que esperar cerca de un año, pero el tiempo -y sobre todo, la hemeroteca- han acabado por darle motivos a la diputada socialista Adriana Lastra para confirmar algunas de sus sospechas sobre lo ocurrido en el Congreso durante la caótica votación de la reforma laboral. La exportavoz parlamentaria del PSOE solo ha necesitado recuperar dos palabras de las declaraciones de uno de los últimos fichajes del Partido Popular para dejar claro que su desembarco en el PP era inevitable.

Se trata del caso de los dos exdiputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) que fueron amonestados por romper la disciplina de partido, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, al votar en contra de la ley en el último momento y contra lo acordado por la dirección de su antigua formación con el Gobierno central. Los mismos diputados que no han entregado su acta y que el pasado miércoles acordaban con el PP de Navarra concurrir a las elecciones bajo las mismas siglas. El propio Adanero ha sido presentado este viernes como candidato a la alcaldía de Pamplona.

Lastra, que por aquel entonces era la vicesecretaria general del PSOE, ha compartido una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena SER a Sayas en la que es preguntado por qué rompió la disciplina de voto en la votación de la reforma laboral y si alguien del PP o Vox -formaciones que votaron en contra de la reforma laboral- lo sabía. Sayas lo niega.

En dicho espacio radiofónico, el periodista Aimar Bretos también preguntó al tránsfuga de UPN si "les han ofrecido algo por votar en contra". La respuesta de Sayas es "no, absolutamente nada, no lo sabían". A renglón seguido, el director de 'Hora 25' insiste: "¿Usted no va a pasarse al PP?". La respuesta de Sayas, tras unos segundos de silencio, es "no".

Lejos de quedarse ahí, Bretos afina aún más la pregunta para que no quede ningún tipo de duda: "¿Usted garantiza aquí, ante los oyentes de la Cadena SER, que no lo vamos a ver en las filas, ni en el grupo del PP, ni a corto ni a largo plazo?". Y una vez más, Sergio Sayas, formula la promesa: "Sí".

Ante esos cortes de sonido recuperados por la Cadena SER, tras el reciente fichaje de Adanero y Sayas, Adriana Lastra ha dejado un mensaje en el que alude a unas declaraciones suyas tras la votación de la reforma. En aquella ocasión, Lastra indicó que estaba convencida de que hubo "compra de voluntades" con los tránsfugas de UPN y que "lo único que nos queda es saber cuánto ha pagado el PP".

"Hace un año dije que solo nos faltaba conocer el precio que el PP había pagado para que Sayas y Adanero votasen en contra de la reforma laboral..." Adriana Lastra, diputada del PSOE

De esta forma, Adriana Lastra ha rememorado en un tuit en su cuenta personal que "hace un año dije que solo nos faltaba conocer el precio que el PP había pagado para que Sayas y Adanero votasen en contra de la reforma laboral". A modo de cierre, la socialista sentencia: "Ahora ya lo sabemos".