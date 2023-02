Lluís Orriols muestra su preocupación por lo que puede pasar tras las próximas elecciones generales

El conocido politólogo Lluís Orriols ha ofrecido una entrevista publicada este sábado en elDiario.es en la que ha hablado de la situación política en la que se encuentra España y no ha dudado en mostrar su preocupación por algo que podría pasar tras las próximas elecciones generales.

Al ser preguntado sobre si cree que es peor la política actual que la de antes, él reconoce que en España "ha empeorado". "Ya estaba mal en la época de la crispación, pero yo sí que detecto un elemento de empeoramiento, sobre todo en cómo se percibe a los adversarios políticos", ha razonado.

Orriols ha recordado unas palabras del exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y ha asegurado que algunas afirmaciones suyas como que "si gobierna Vox tendría que abandonar el país, me parece que denotan un estado de polarización importante".

Pero, tras ello, el politólogo ha dejado muy claro qué es lo que le preocupa de cara a las próximas elecciones generales: "A mí me preocupa mucho qué puede pasar si el Partido Socialista no logra ganar las elecciones, es la segunda fuerza política, pero acaba mejor equipado para formar una mayoría parlamentaria".

"Si realmente esto ocurriera, y acaba gobernando Sánchez otra vez sin ganar las elecciones, va a ser un test importantísimo para ver el grado de polarización que tenemos en nuestro país. ¿Cómo reaccionarán los derrotados, PP y Vox, si esto ocurre? Te puedes imaginar lo que puede pasar. Esas son las cosas que me dan miedo", ha defendido.

Orriols ha reconocido que "hay una polarización más de carácter emocional, una polarización de rechazo al adversario, de considerar que el adversario no tiene posiciones legítimas". Algo que para él "no debería estar en el debate público, debería ser expulsado y no tiene legitimidad para gobernar".