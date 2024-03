Los retos de Sumar tras su asamblea fundacional: afianzar el liderazgo de Díaz y "llegar a la gente"

Las vacaciones de Semana Santa, pasadas por agua, han servido para rebajar el clima de tensión que se respira en la política española antes de que las comisiones por las mascarillas, la tramitación de la la ley de amnistía en el Senado y el inicio de la campaña vasca vuelvan a inflamar la situación. "La gente en Semana Santa quiere ser feliz y olvidarse de los políticos", señalan desde Ferraz. Un mantra que repiten en la dirección del PSOE y que, de momento, no se aplica en la cúpula del que es su socio de Gobierno, Sumar. Porque estos últimos días han sido para Yolanda Díaz todo un vía crucis.

Desde que En Comú Podem tumbó hace dos semanas los presupuestos en Cataluña abocando al adelanto electoral, Sumar es una cascada de titulares. La Semana Santa tampoco ha sido fácil, después de que la formación se haya desayunado estos días con titulares en la prensa nacional como "El PSOE ve debilitado el liderazgo de Yolanda Díaz: 'No es la figura poderosa que era'". Una dura resaca después de celebrar el pasado fin de semana su asamblea fundacional, con el encaje de las fuerzas que la integran como el principal escollo.

La veda la abrió Más Madrid aspirando a reducir al mínimo el rol de Sumar en la región para mantener su posición hegemónica a la izquierda del PSOE. Sus dirigentes criticaron a Díaz el agravio que supone, por ejemplo, que los comunes en Cataluña tengan todo el control del espacio. Por ello, reclamaban para Madrid el mismo trato.

No es baladí. Ya cuando Sumar negociaba la estructura con el Gobierno hubo problemas con el encaje que iba a tener Más Madrid. Hace tan solo unos meses ya hubo desavenencias entre Yolanda Díaz y Mónica García. Fuentes de Sumar explican que el nombramiento de la ministra de Sanidad no estuvo sobre la mesa hasta el último momento y que tanto Díaz como su equipo lo habían descartado. Tan solo fue recuperado para facilitar la relación con Más Madrid en un momento en el que las tensiones con Podemos, Izquierda Unida y Compromís iban en aumento. Fuera de los focos, dirigentes de estas formaciones explicaban que Díaz estaba ejerciendo un liderazgo de Sumar "bastante vertical".

"A Yolanda [Díaz] no le gusta el debate interno. Le gusta llevar la razón y que los que tienen a su alrededor le sigan el rollo. A la que sales del redil, malo", comentan fuentes de una de estas formaciones.

Lo cierto es que los problemas se acumulan a Díaz. Tras la asamblea, que no deja de ser un primer paso para apuntalar lo que han definido como “un movimiento ciudadano amplio, abierto, amable e integrador” -es decir, una estructura a nivel organizativo y jurídico de partido político sin ser un partido político y en el que se integran varias formaciones- toca configurar la estructura interna.

Asamblea fundacional de Sumar SOPA Images

El camino interno es relativamente sencillo. Díaz ha construido una dirección en la que predomina el equipo duro de la vicepresidenta con nombres como Josep Vendrell, Lander Martínez o Iñigo Errejón. Además, revalidó su cargo como líder de Sumar con el 86,56% de los apoyos con tan solo 6.671 votos (un 11,7% del censo total). De esta forma, Díaz se ha hecho con 76 de los 80 asientos que integran la dirección de Sumar. Los cuatro restantes serán propuestos por el resto de fuerzas políticas de la coalición en un mes configurando de manera definitiva a Ejecutiva. No será hasta otoño cuando se celebre la Asamblea constituyente.

Una cuestión, la del reparto de fuerzas, que ha sido criticada por partidos como Izquierda Unida, que lleva meses pidiendo un "Sumar más democrático". Para sortear según qué escollos, las fuerzas de la coalición han pactado lo que vendría a ser una tregua territorial: marcar excepciones en las que cada territorio pueda decidir el porcentaje de asientos que corresponden a cada fuerza.

Izquierda Unida en Madrid, mientras, considera que han sido borrados del mapa y han denunciado que llevan un mes esperando una respuesta de Sumar y que lo único que han obtenido es una respuesta de reconocimiento a Más Madrid de la que se han enterado por la prensa.

Afianzar el liderazgo y "dejar de cagarla"

La coalición, de carácter confederal, tiene en su seno a diferentes organizaciones políticas que la componen, con autonomía a nivel regional. Prueba de ellos es el origen de estas líneas: tumbar los presupuestos catalanes con el 'no' de los comunes. Por ello, uno de los principales retos de Díaz será el ser capaz de transmitir un liderazgo fuerte hacia el exterior y el interior de la formación para atar cuestiones como ésta que han acabado por comprometer los Presupuestos Generales del Estado.

"Lo estamos haciendo mal, cagándola", resumen fuentes de la coalición. "No estamos sabiendo llegar a la gente y el PSOE es el único que manda en el Gobierno. Vamos a tener que dar la razón a Pablo Iglesias", añaden, explicando que hay un descontento general por la forma en la que se está ejerciendo la actividad parlamentaria.

Precisamente, este lunes el exlíder de Podemos se estrenaba en la convulsa RTVE señalando que "quien manda en el Gobierno es Pedro Sánchez" y que cuando su formación se encontraba en el Gobierno se podía constatar que no eran "un socio dócil", pero sí "eficientes" a la hora de arrancar políticas al PSOE.

Quizá, por este giro que se quiere imprimir en la relación con el PSOE, hace unos días Sumar reclamaba el impulso de la agenda social tras cuatro meses de Gobierno en los que solo se ha tramitado la ley de amnistía, dado que la actividad parlamentaria en el Congreso está prácticamente parada.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo. EFE/ Rodrigo Jiménez

"No queremos una legislatura en stand by, no queremos un gobierno en stand by. Lo que queremos es un Gobierno que gobierne a favor de la gente y ese va a ser el papel de Sumar", indicaba el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Este lunes, Sumar desvelaba los pasos a seguir. El más significativo, encajes aparte, es formar una ejecutiva, que estará formada por un máximo de 25 personas y en la que se primará a las personas y el área de responsabilidad y no tanto a los partidos que componente la alianza.

Así, los de Yolanda Díaz quieren realizar una ronda de contactos con la sociedad civil para presentarles las conclusiones de la primera asamblea de Sumar y acercarles el ideario político, y al mismo tiempo, explicaba el portavoz, Díaz "se va a poner a trabajar" para formalizar su Ejecutiva.

Este órgano, estará formado por un máximo de 25 miembros. 25 nombres que serán los encargados de llevar el día a día en la que primarán las "responsabilidades concretas".

Además, en referencia a la quejas de IU, entre las que se incluye la de de hacerse con el segundo puesto de la lista europeas, Urtasun aseguraba que es "lógico" que los partidos aspiren a la máxima representación, pero recomendaba cautela e ir "paso a paso" porque lo importante, explicaba, es trabajar en una "candidatura ganadora" anunciando que habría primarias para configurar el resto de la lista que encabeza Estrella Galán.

Así, aprovechaba también para responder al PSOE a raíz de la caída de los presupuestos catalanes en las que alegaban que no tenía la suficiente fuerza entre los partidos que conforman la coalición.

El portavoz descartaba cualquier fracaso por parte de Díaz, ya que considera que Díaz ha obtenido unos resultados "muy grandes" y un "alto" apoyo, con el 70% de los votos.

"Si hay una cosa que toda España sabe es que el alma del gobierno de coalición lo aporta a Sumar y lo aporta Yolanda Díaz. Sin la participación de Yolanda Díaz no hubiera habido ni la subida del salario mínimo, ni las políticas de vivienda que se han hecho", respondía poniendo en valor a la líder de Sumar.

De momento, esta semana han criticado junto a Podemos el texto para reformar la Ley del Suelo que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, ya que puede dar lugar a la convalidación de irregularidades urbanísticas, "al tiempo que restringe el acceso a la acción pública limitando la capacidad de acción de los ciudadanos". Tampoco apoyarán la ley abolicionista de la prostitución anunciada por los socialistas.

El cambio de estrategia ha de ser rápido y eficaz, puesto que las expectativas electorales de Sumar no son buenas ante las citas ya marcadas en el calendario. Según el último Sociómetro de intención de voto publicado por el Gobierno vasco, los de Yolanda Díaz sólo conseguirían un escaño en las elecciones vascas del próximo 21 de abril. En las europeas, mientras, una encuesta de Gad3 para Mediaset le da un 7,2% de voto, cuando en las generales fue del 12,3%. Mès y Drago, partidos que apoyaron a Díaz el 23-J, han decidido desvincularse ahora de la formación y no se adherirán a su candidatura.