Los titulares que está dejando el primer debate de las elecciones vascas

El País Vasco se juega su futuro y todo pasa por las inminentes elecciones del 21 de abril. La cita, que llega con meses de adelanto, medirá sobre todo a los principales favoritos -PNV y EH Bildu, que parecen pelear por la victoria- con un previsible papel clave de PSOE-PSE y quizás del PP.

Todos ellos (y el resto de fuerzas representativas) estrenan candidatos. Pero no todos ellos han estado presentes en el primer gran debate electoral, celebrado este martes por la noche en el plató de RTVE, donde han ido varios 'segundos espadas', en concreto los de PNV, EH Bildu y Elkarrekin-Podemos, que han lanzado a sus cabezas de lista por Álava y Guipúzcoa.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En un formato de debate a siete, se enfrentan los representantes de PNV, EH Bildu, PSOE-PSE, PP, Podemos, Vox y Sumar. La noche está dejando grandes titulares, que desgranamos candidato por candidato:

Joseba Díez Antxustegi (PNV): Al candidato del PP: "Debata conmigo y al menos utilice datos que sean ciertos". / A Bildu: "Ni en el peor momento de la pandemia dejaron de poner palos en la rueda". / Una cosa es aprobar leyes y otra construir viviendas y Euskadi está liderando en construcción de viviendas. / A los empresarios les decimos que a los jóvenes hay que pagarles más. / Al PSOE: "Me gustaría creerle en lo de que no pactará con Bildu, pero es que no lo va a decidir usted, sino el señor Sánchez y en función de lo que le interese a él en cada momento". / Al PP: "echo de menos a ese PP moderado, ahora se han echado en brazos de Vox".

Nerea Kortajarena Ibáñez (EH Bildu): Osakidetza ya es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. / El PNV lo ha explicado bien al decir que su estrategia es 'atacar' las políticas de vivienda. / Hablan de la 'locotomora' vasca y parece que ha perdido el empuje; o lo arreglamos o corremos peligro de entrar en declive. / Dicen de pagarle más a los jóvenes pero luego se niegan a apoyar un sueldo mínimo de 1.400 para jóvenes. / Se requiere más soberanía

Eneko Andueza (PSOE-PSE): Es una lástima que hoy falten tres candidatos. / Mi modelo nunca dejaría que tres de cada cuatro ancianos fallecieran sin acudir al hospital como ocurrió en Madrid. / Una de cada tres viviendas públicas que se construyen en España lo hace en Euskadi. / En respuesta a Sumar: "Yo no voy repartiendo carnets de izquierdas, yo lo soy y lo demuestro con mis actos". / La ley de educación ha sido el gran fracaso del señor Otxandiano (candidato de EH-Bildu a la presidencia). Las economías española y vasca van bien. / A Bildu: "Ustedes votaron en contra de la reforma laboral y dieron la espalda a millones de ciudadanos". / Al PNV: "No ha aprovechado para descartar el ofrecimiento de Otegi de vivir juntos... yo llevo meses diciendo que no voy a pactar con Bildu". / El futuro de Euskadi está en manos del PSOE-PSE y es la mejor noticia." / A Bildu: "Tiene oportunidad aquí para condenar la violencia de ETA y abrir un nuevo tiempo en Euskadi".

Javier de Andrés (PP): Somos una de las sanidades públicas más caras de España, pero no la mejor. / Tenemos un problema de politización en la sanidad pública. / Yo prefiero nuestras universidades a las de Sudamérica o África. / Lo único que lidera Euskadi en vivienda es el coste, hay que incentivar la construcción /. Salgo en defensa del señor Andueza, claro que es de izquierdas... y sus políticas nos han llevado a tener la vivienda más cara. / Se está obligando a ir a la escuela pública y esa es una decisión que les corresponde a los padres, no a ningún gobierno. / Es increíble, pero en Euskadi no hay Consejería de Industria. /

Juantxo López de Uralde (Elkarrekin-Podemos): Es una vergüenza que el cambio climático no sea un bloque de este debate. / No se está aplicando la ley en vivienda, ustedes (al PNV) sólo creen en el mercado. Tiene que haber una intervención pública mucho mayor. / Al PSOE: "Deberían decir que algunas de las medidas de las que presumen se aprobaron gracias a su socio de coalición". / Cuando no se tiene proyecto de país se plantean grandes proyectos de construcción, como el nuevo Guggenheim, que no debe hacerse. / A mí Vox no me preocupa, me preocupa el PP que da aire a esos discursos racistas y xenófobos. / Euskadi es un país mayoritariamente de izquierdas gobernado por las derechas. Hay oportunidad de cambio. / A Bildu y PSOE: "¿Apoyarían un gobierno de izquierdas?".

Amaia Martínez (Vox): Cada vez menos vascos se creen el mito de la 'gestión' del PNV. / Las ayudas previstas para los vascos se las llevan inmigrantes irregulares. / Tenemos que liberar el suelo secuestrado por las administraciones. / Al PNV: "Ahora se acercan ustedes a la propuesta de Vox sobre sacar a los okupas de las viviendas okupadas, nos alegra". / Este Gobierno es muy voraz con los impuestos y su afán recaudatorio sólo ha servido para alimentar la política de chiringuitos.

Alba García (Sumar): El 95% de los abortos se hacen en clínicas privadas. La privatización de Osakidetza no es una invención. / Pagamos 1.000 euros de alquiler con un sueldo de 1.500 euros, algo no me cuadra. / Al candidato del PSOE: "Usted se levanta y piensa que es un candidato de la izquierda". / De nuevo al PSOE: "Para ser preocupación suya lo de la vivienda están haciendo muy poco". / La economía vasca va bien, pero no hay que quedarse ahí; no puede ser que veamos más a nuestros jefes que a nuestras familias. / Euskadi necesita aire fresco y al PNV le toca un tiempo en la oposición. Si está en nuestra mano, el próximo lehendakari no será el señor Pradales. /