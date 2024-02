Marta Rovira desvela que el PP también quiso pactar con ERC una investidura de Feijóo

La secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, ha asegurado este martes durante una entrevista en Ser Catalunya que durante el mes de agosto el PP quiso pactar con ellos para que apoyaran una investidura del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, pero que el partido independentista se negó a dicho acuerdo.

“En agosto vino un diputado del PP, Carlos Floriano, para proponernos negociar y hablar para construir una mayoría en el Congreso. Nosotros nos negamos”, ha asegurado desde Ginebra.

En concreto, según secretaria general de ERC, el diputado del PP tuvo contactos con Teresa Jordà donde le explicaron que no iban a pactar con el PP. "Solo hay un bloque posible en el Congreso, que trabajan para hacer posibles el acceso a la vivienda. El PP no, es contrario a todo eso. Agradecimos el gesto y nos pusimos a hacer esta mayoría social que existe que tiene retos sociales, económicos y políticos", ha explicado Rovira.

"No sé si tenían una mínima esperanza de que nos moviéramos de posición, pero no es posible. El bloque del PP necesita a Vox, no tenía sentido pactar con el PP", ha contextualizado.

Fuentes del PP han desmentido minutos después las afirmaciones de Marta Rovira asegurando que "nunca" hubo negociaciones. "El diputado Carlos Floriano comentó a una diputada de ERC de manera informal y coloquial en el mes de agosto que deberían dejar gobernar a la lista más votada. Sin más", indican.

"Por supuesto, Carlos Floriano no recibió encomienda alguna para plantear nada", añaden las fuentes matizando que Floriano tampoco habló con "la fugada Marta Rovira" a pesar de que en la entrevista no se especifica que se hubiera producido dicho contacto.

Las declaraciones de ERC llegan después de que Junts haya amenazando a los populares con revelar nuevas propuestas que el PP hizo a los neoconvergentes para intentar que Alberto Núñez Feijóo fuera presidente.

ERC ha afirmado ahora, marcando más presión en la campaña de las gallegas, que aunque también recibieron la “llamada del PP” tras las elecciones del 23 de julio, se negaron. “Contestamos que no negociaríamos con los del 'a por ellos' y los de la Operación Catalunya”, aseguraba este lunes la portavoz del partido republicano, Raquel Sans.

La amenaza de Junts

Pese a que la consigna en Junts es no reaccionar a la noticia generada por el PP, sí avisan de que se guardan la carta de poder hacer nuevas revelaciones en el futuro.

“Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir [sobre los encuentros con el PP], si tenemos que añadir algo, lo haremos”, ha repetido varias veces el portavoz de Junts, Josep Rius a la vez que descartaba un pacto de silencio con la formación de Feijóo. Precisamente Rius fue el interlocutor directo con el PP en la reunión que mantuvieron ambas formaciones en agosto.

"Todo se sabrá". Es la frase con la que Carles Puigdemont amenazaba el pasado jueves al PP tras promover en el Parlamento Europeo que se investigue a Carles Puigdemont por presuntos vínculos con el entorno de Putin.

Es un tema que molesta y mucho a Puigdemont. De hecho, la primera vez que el expresident dejó caer el año pasado que “un emisario del PSOE” fue a verle y le ofreció un indulto. Fue tras un desencuentro con un eurodiputado del PSOE, que insinuó en una comisión que tenía vínculos con el Kremlin.

Tras el movimiento del PP en Europa, Puigdemont avisó por carta que “todo se sabrá” insunuando negociaciones hasta ahora no conocidas por el PP. Génova reaccionó rápidamente y, según se ha podido saber este lunes, Feijóo anunció en una comida con periodistas que iba a estudiar un indulto condicionado, que no cree Tsunami sea terrorismo y que llegó a contemplar la amnistía durante 24 horas.

Según indica Informativos Telecinco citando a fuentes del entorno de Puigdemont, todo corresponde a una maniobra del eurodiputado, muy cabreado con la acción del PP de vincularle con Rusia.

"Todo es consecuencia de las maniobras del Partido Popular la semana pasada en la Eurocámara para forzar una resolución que señalaba a Puigdemont con Rusia. Esto molestó y mucho al expresidente catalán y por eso advierten: si siguen por este camino, no se morderán la lengua", apuntan desde el citado medio.

El PP entierra el cabreo

Paralelamente, el PP se aferra a mantener la mayoría absoluta en Galicia, cuyas elecciones se celebran este domingo. A pesar de que las encuestas internas siguen dando mayoría al partido, crece la preocupación por una posible derrota en uno de los feudos más fuertes del PP.

"La prioridad es no perder Galicia", añaden altos mandos regionales a este periódico, un sentimiento que se entremezcla con otras voces más optimistas sobre el futuro inmediato de Alfonso Rueda y el PP gallego.

"De momento las encuestas internas siguen dando mayoría absoluta. Estamos dentro de la horquilla que nos da la absoluta", sentencia otra voz, contando los días para la gran cita del 18-F.