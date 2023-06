Mazón (PP) asegura que busca gobernar en solitario la Comunidad Valenciana con un Consell "estable"

El líder del PPCV y previsible futuro presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha explicado este jueves que mantiene la aspiración de gobernar "en solitario" al frente de un Consell que ofrezca "certeza y estabilidad".

En declaraciones a los periodistas en su primer acto institucional en su todavía calidad de presidente de la Diputación de Alicante, antes de inaugurar la X Jornadas de Turismo de Benidorm, organizada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Mazón ha explicado que todavía no han arrancado las conversaciones con el resto de partidos políticos representados en las Cortes valenciana, que será "de mayor a menor", porque, incluso, aún "no ha terminado el recuento" de los votos del 28M.

En todo caso, ha manifestado que "la aspiración es gobernar en solitario", como ha repetido durante la reciente campaña electoral, algo que "no va a cambiar ahora".

"Buscamos la estabilidad y no tener un Gobierno que sorprenda cada día con contradicciones permanentes. No decir una cosa y hacer la contraria, y dar certeza y estabilidad será la prioridad con un programa de gobierno claro" que ha recabado el apoyo en las urnas y que, ha dicho, está formado por 2.000 puntos que "son irrenunciables".

"Todavía no ha terminado el recuento de las autonómicas y aún no hemos iniciado conversaciones con todas las fuerzas políticas, de mayor a menor", ha indicado antes de proseguir que trabajará por "el gobierno más estable posible, que ayude a los ciudadanos, que baje impuestos y que se ponga en marcha de manera clara".

Espera a Puig (PSOE) para la ronda de contactos

Sobre la ronda de contactos con los socialistas en torno a la apertura de la cámara autonómica y la posibilidad de que el presidente Ximo Puig no forme parte de esos encuentros, Mazón ha comentado que desconoce si eso "será verdad" pero ha añadido que espera "que no sea cierto porque la constitución de Les Corts, abrir un nuevo periodo, los intereses de la Comunitat Valenciana, formar un nuevo gobierno y el diálogo es prioritario siempre, pero sobre todo ahora".

"Me sorprendería y me decepcionaría mucho que lo primero que hiciera Puig es no venir a una reunión importante de estas características", ha agregado. Preguntado por el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, ha opinado que le parece "más una estrategia electoral personalista del sanchismo que una decisión pensando en los españoles".

"Lo doy por bueno", ha continuado en todo caso, con el argumento de que cuanto "antes le podamos explicar a Sánchez lo que opinamos de él en la Comunitat Valenciana, todo se aclarará mucho mejor".