Tras las mentiras de Feijóo sobre las pensiones, ¿qué dicen los programas de los partidos?

Las mentiras de Alberto Núñez Feijóo este lunes en la entrevista que ha ofrecido en La Hora de la 1 de TVE ha revolucionado el primero de los últimos cinco días de campaña electoral y reventado las redes sociales. La secuencia de los hechos ha sido la siguiente: el candidato popular ha asegurado que el PP siempre ha revalorizado las pensiones conforme al IPC, y la periodista Silvia Intxaurrondo le ha cortado de inmediato para indicarle que lo que estaba diciendo no era cierto.

"No es correcto, señor Feijóo", le ha espetado la periodista. El popular ha tratado de desembarazarse: "Es absolutamente correcto". Intxaurrondo no se ha amilanado y ha redoblado con datos: "No lo hicieron ni en 2012 ni en 2013 ni en 2016". "Yo no sé de donde saca usted eso, se lo vuelvo a reiterar", se ha seguido defendiendo Feijóo y reiterando que siempre habían revalorizado las pensiones con respecto a la inflación.

Pero, tirando de refranero popular, la mentira tiene las patas muy cortas, y en las redes no ha tardado en empezar a circular un vídeo de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno popular de Mariano Rajoy, en el que ella misma admitía que las pensiones en 2012 subirían un 1%, mientras que en el IPC, en su dato avanzado se situaba en el 2,9% y que finalmente se corrigió en el 2,4%, lo que supuso una pérdida de poder adquisitivo de 1,4 puntos.

Poco después, Feijóo ha tratado de salir al paso con una "aclaración" que sin embargo no trataba el tema por el que se le criticaba. No ha hecho mención sus afirmaciones falsas con respecto a las revalorizaciones con respecto al IPC. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, le ha respondido directamente a través de la red social, acusándole de mentir y animando a Feijóo a acudir al debate del día 19 para que la ciudadanía conozca "la verdad". "Deje de esconderse", ha concluido Díaz.

¿Qué proponen los partidos en materia de pensiones?

Más allá del revuelo, El HuffPost ha comprobado qué dicen los principales partidos políticos sobre pensiones en sus programas electorales sobre este asunto. Para ello, se ha procedido a utilizar los comparadores virtuales desarrollados por los equipos de RTVE y El País, así como a revisar los programas de PP, PSOE, Sumar y Vox.

Partido Popular, pocos detalles y la 'mochila austríaca'

Los comparadores muestran escasas propuestas y con pocos detalles a este respecto en el programa del PP. Los de Feijóo hablan de "asegurar sostenibilidad y suficiencia de las pensiones, garantizando la revaloración en el marco del Pacto de Toledo" sin hacer mención al IPC que ha perseguido al líder gallego durante todo el lunes. Hablan de reformar el Sistema de Pensiones para conseguir el objetivo entrecomillado en la frase anterior.

Por otra parte, también recoge la medida de la conocida como 'mochila austríaca', que consiste en que parte del dinero que el trabajador aporta con sus cotizaciones se vaya guardando en un fondo "que le acompañe toda la vida". Las empresas también tendrían que aportar un extra a ese monto, lo que aumentaría los costes laborales. Esta medida ha sido criticada tanto desde los sindicatos como desde las propias asociaciones empresariales.

En sus 112 páginas, el programa electoral del PP solo menciona la palabra "pensiones" en cinco ocasiones y "pensión" en ocho.

PSOE, hucha de las pensiones, revalorización conforme al IPC y un año extra por nacimiento

En su programa, el PSOE hace una defensa de su acción de Gobierno al tiempo que trae propuestas concretas. Entre ellas y a colación de la polémica de Feijóo este lunes, el Partido Socialista se compromete a seguir revalorizando las pensiones con respecto al IPC, como ya hizo en 2022, cuando aumentaron un 8,5%.

Para seguir financiando el Sistema de Pensiones, los socialistas quieren ingresar 5.000 millones de euros en la conocida como 'hucha de las pensiones', que fue vaciada durante los años de la crisis financiera que siguió al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En 2022, la aportación a esa hucha fue de 2.957 millones de euros, el mayor ingreso en 13 años.

Por otra parte, el PSOE también quiere "profundizar" en los fondos de pensiones de empleo para "aumentar las posibilidades de ahorro y mejorar la calidad de vida de las personas de cara a la jubilación". Por otra parte, el partido que lidera Pedro Sánchez también incluye una novedad, y es que las personas que formen una familia, ya sea por nacimiento o adopción,se les reconozca un año extra de cotización de cara a su pensión.

En sus 272 páginas, el programa electoral del PSOE menciona la palabra "pensiones" 60 veces y "pensión" en 89.

Sumar, pensiones mínimas y no contributivas por encima del IPC de los alimentos e incrementar las de viuedad

La coalición de los partidos a la izquierda del PSOE que lidera Yolanda Díaz también trae propuestas concretas sobre pensiones. El partido de la actual vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo propone, además de la actualización con respecto al IPC, en la que coincide con el partido de Pedro Sánchez, en revalorizar las no contributivas por encima de la inflación de los alimentos. Las no contributivas y mínimas subirán "por encima del IPC".

Con respecto a la financiación, Sumar propone que el sistema se financie a través de un aumento de cotizantes, algo que Díaz ha defendido también para otras medidas como la Herencia Universal. El partido no descarta explorar "nuevas vías de financiación".

Otra de las novedades que aporta la formación en el tema de las pensiones es el aumento de aquellas de viudedad para las mujeres que no tienen cotizaciones propias.

En sus 182 páginas, el programa electoral de Sumar se menciona la palabra "pensiones" 16 veces y "pensión" en 18.

Vox, desmontar las autonomías y eliminar impuestos

Las propuestas de la ultraderecha, capitaneada por Santiago Abascal, pasan por desmantelar las autonomías para evitar el "despilfarro" de gasto público que Vox afirma que supone mantener las administraciones. De esa manera, aseguran, se garantizará la sostenibilidad de las pensiones. Sin embargo, en la práctica, lo primero que han hecho los cargos electos autonómicos y municipales de Vox, en muchos casos, ha sido subirse sus propios sueldos.

Por otra parte, la otra línea matriz de las propuestas de Vox pasa por que las pensiones contributivas estén exentas de IRPF.

En el programa electoral de Vox, de 172 páginas, la palabra "pensiones" aparece cuatro veces y "pensión" nueve.

Las otras dos mentiras de Feijóo

Feijóo afirmó este lunes ante Intxaurrondo que él personalmente votó a favor de la revalorización de las pensiones en el Senado. Y es cierto, pero fue en 2002, como se ha encargado de señalar el jefe de Economía de la Cadena SER Javier Ruiz.

En 2020, 2021 y 2023, en diferentes votos al respecto siempre se posicionó en contra en el Congreso de los Diputados. La votación de este año era, de hecho, la que conllevaba la revalorización de las pensiones con respecto al IPC.

Además, ha aclarado Ruiz, la votación de 2002 buscaba simplemente refrendar lo que el Gobierno de entonces, del Partido Popular, había promulgado en relación a las pensiones. Una moción "sin valor vinculante", añade Ruiz. Así terminaba un lunes en el que el Partido Popular ha empezado con el pie izquierdo la recta final hacia el 23J.