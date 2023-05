Michavila promete hacer esto en Twitter en la noche de las elecciones para desmontar a Tezanos

El sociólogo y presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha estado este lunes en el programa Herrera en COPE, en el que ha hecho varias predicciones de cara a las elecciones municipales y autonómicas de este domingo 28 de mayo.

Entre otras, que a las 22:00 de la noche del domingo "ya sabremos muy bien quién va a ganar las elecciones generales". ¿Cómo? "Fijándonos en la urna municipal", ha respondido el sociólogo.

"Si el resultado es más o menos de un empate entre PP y PSOE, el PP, que va a ganar seguro, le saca 200.000 votos nada más, pues eso no quiere decir nada", aventura el sociólogo. "Ahí Sánchez tendría muchas opciones".

"Si por el contrario el resultado es claro, Sánchez puede ir haciendo las maletas", asegura Michavila.

En ese momento, el máximo responsable de GAD3 ha cargado contra José Félix Tezanos, presidente del CIS: "El tema está tan claro que para que luego no diga nadie, no, es que han cambiado de voto en el último momento, por eso las encuestas que estoy publicando se han vuelto a equivocar tantísimo y la culpa la tienen mis compañeros socialista de partido... Estoy hablando de José Félix Tezanos, ¿eh?".

Dicho esto, Michavila, que ha vaticinado que "el partido de Tezanos puede llegar a perder por un millón de votos", ha asegurado que a las 20:00 horas del domingo, noche electoral, publicará en su cuenta de Twitter "cuál es la ventaja del partido vencedor sobre el segundo". "Para que luego nadie diga que cambiaron el voto justo en la urna. No, no. El votante no miente".