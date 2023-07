Michavila hace este vaticinio sobre el resultado del PP: no va a gustarle nada a Feijóo

Narciso Michavila, presidente de la consultora GAD3, ha sido entrevistado este lunes por la mañana en el programa Herrera en COPE, presentado por Carlos Herrera, donde ha dejado sus vaticinios, basados en los datos que maneja con sus sondeos, para las elecciones de este domingo 23 de julio.

Y ha dejado varios titulares. Por un lado, que "sabemos seguro que PP y Vox tienen mayoría absoluta" y que "la derecha le está sacando 12 puntos a la izquierda en voto por correo".

Cree Michavila que las "grandes dudas" de estas elecciones van a estar "en las circunscripciones de cuatro", es decir, en aquellas que reparten cuatro escaños. Ahí, dice el experto, "Feijóo y Sánchez están luchando por el último escaño".

En las de tres, afirma, no hay dudas: "el PP va a duplicar al PSOE". El motivo, el voto que los populares van a absorber de Ciudadanos.

También cree que no hay que hablar de Sumar y de Vox como "partidos pequeños" porque "están consolidando un suelo importante en las grandes provincias" y que ambos partidos "no bajan de tres millones" de votos. "Van a ser fundamentales", apunta.

Pero, sin duda, la gran frase la ha dejado cuando le han preguntado por la posibilidad de que el PP, como apuntan algunos dirigentes de la formación de Feijóo, pudiera lograr la mayoría absoluta. "Que se olvide el PP de la absoluta, ¿eh? Ya les digo yo a Cuca Gamarra y a Alberto Núñez Feijóo que el PP no tiene absoluta".

"Cuando me preguntan, ¿no puede haber una sorpresa como en Andalucía con Juanma Moreno? Pues no, porque en Andalucía ni ERC, ni el PNV, ni Bildu se presentan. Es decir, en el Congreso va a haber 20 escaños nacionalistas y la mayoría de ellos no va a votar a Feijóo", agrega.

Eso sí, Michavila cree que "no es descartable" que el PP pueda llegar a los 160 escaños. Si eso ocurre, esto piensa el experto: "Sánchez no llega a septiembre como secretario general del PSOE".