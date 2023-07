Évole lo dice todo al definir así el momento más polémico de Feijóo con Silvia Intxaurrondo 

El presentador de laSexta Jordi Évole ha calificado como "los peores cinco minutos de Feijóo en toda la campaña" al difundido momento del líder del PP durante la entrevista de este lunes en La Hora de la 1.

Durante la entrevista, el líder del PP ha defendido que la noche de las elecciones ya se sepa la persona que va a gobernar los próximos cuatro años al insistir en que sea la lista más votada la que lo haga.

"Si el presidente del Gobierno va a tener menos votos que el líder del a oposición va a ser una legislatura atípica. Además si necesita a Bildu y ERC entraríamos en una situación muy complicada para cumplir el pacto de estabilidad, conseguir crecer la economía española y crear empleo de verdad", ha justificado.

La presentadora del programa, Silvia Intxaurrondo, entonces le ha echado en cara que en Extremadura no haya hecho eso y, además, le ha preguntado "por qué obligó a Maria Guardiola a romper el compromiso que tenía antes de las elecciones de no pactar con Vox".

"Me sorprende que sepa que le obligué a algo que no le obligué, pero quizás sepa algo más que yo", se ha defendido Feijóo. La comunicadora le ha reprochado que la habrán obligado con su beneplácito porque "si no lo habría frenado". "¿La dirección del partido tenía su beneplácito para obligar a la señora Guardiola?", le ha preguntado.

El candidato 'popular' ha insistido en que "la dirección del partido estaba de acuerdo a que saliera la lista más votada y el PSOE se negó".

Intxaurrondo le ha recordado que llegó a decir que "los extremos saben bloquear pero no saben gobernar ni gestionar" antes de lanzarle una nueva pregunta comprometida: "¿Por qué entonces los ha metido para gestionar el dinero público?".

"Creo que ya le he contestado", ha afirmado el político, mientras la periodista le decía que no había respondido. Feijóo ha destacado que el PP ha planteado gobiernos sin extremos y que ha sido el PSOE el que se ha negado. "Pero eso no les obliga a pactar con Vox", ha argumentado la comunicadora.

El invitado le ha replicado diciéndole que entonces "el PP no podría gobernar nunca hasta que el PSOE gane las elecciones". "Le pregunto por su principio de si alguien no es un buen gestor no debería estar gestionando el dinero público. Le pregunto por qué ha metido a esas personas que, en su opinión, son malos gestores y socios no fiables en sus gobiernos", ha seguido insistiendo Intxaurrondo.

El dirigente gallego ha comentado que él no conoce al responsable de la consejería de la política forestal del Gobierno de Extremadura para asegurar que no sabe gobernar. "El resto del Gobierno es del PP y tiene una presidenta del PP que pueden nombrar y cesar a esa persona", ha afirmado, antes de volver a defender que gobierne la lista más votada.

Además, en la entrevista Feijóo también ha tenido otro resbalón, cuando ha afirmado que el PP siempre ha revalorizado las pensiones conforme al IPC, algo que Intxaurrondo le ha dicho que no es verdad.

Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único que lo hizo fue el PSOE. Por cierto, Sánchez entonces era diputado en la Cámara", ha señalado Feijóo. Sin embargo, la periodista le ha recordado que no lo hizo ni "en 2012, en 2013 ni en 2016".