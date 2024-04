Miguel Ángel Rodríguez aparece por sorpresa para explicar el 'método Ayuso'

Jon Sistiaga estrena este miércoles en Cuatro su nuevo programa Otro Enfoque, que tendrá como primer episodio la polarización en España. Para ello, el programa ha cebado el primer episodio con dos de los grandes protagonistas de la política española: el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Allí, el exlíder de Podemos asegura que entiende la política con conflicto. "La política no es ponerse de acuerdo. Las dictaduras pretenden anular los conflictos y la política es conflicto", explica.

Sin embargo, el programa incluye en dos ocasiones a Miguel Ángel Rodríguez, hablando de la 'fórmula Ayuso' y la estrategia en la que se basa su política.

"En la vida siempre trato a los demás como me traten a mí. Si quieren guerra, hay guerra", indica el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Desde hace tiempo, en la política solo vivimos en la guerra. Por tanto, no voy a ser yo el que de el paso atrás", explica en el spot a la vez que se incluye una imagen de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid diciendo "me gusta la fruta", la frase que popularizó el PP cuando las cámaras del Congreso captaron a la presidenta llamar "hijo de puta" a Pedro Sánchez en su sesión de investidura.

"Cada día, la presidenta Díaz Ayuso no sé cuántos insultos puede recibir, pero, insisto: a cada insulto, dos", concluye el cebo que Mediaset lanza sobre el programa.