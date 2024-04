Alán Barroso sentencia en Telecinco la polémica sobre el novio de Ayuso: "No se puede ir de rositas"

La Comunidad de Madrid salió este miércoles a decir lo mismo que ya había dicho Ayuso hace un mes sobre su novio, acusado de un presunto fraude fiscal. “No solamente es que no deba 350.000 euros a Hacienda, sino que Hacienda le debe a él 600.000”. Parece raro, pero lo que pasa es que entonces no aportaron documentos y ahora tampoco.

Sí nos enteramos de dónde salen esos supuestos 600.000 euros. Y para que se entienda bien y rápido os voy a poner una pequeña metáfora. Imaginad que yo voy a robar un banco 350.000 euros y después me pillan con las manos en la masa.

La policía me dice: “Hombre Alán, ¿cómo vas a robar un banco?" Y yo digo que no pasa nada, vuelvo al banco, pongo encima de la mesa 500.000 euros y digo: "Oye, ahora vosotros me debéis a mí 150.000 euros ¿no? La diferencia entre lo que robé y lo que ahora os pongo encima de la mesa". Pero ellos me dirían que si he cometido un delito, se tiene juzgar.

No te puedes ir de rositas. O sea, lo que ha hecho el novio de Ayuso es algo así como: “Me habéis pillado. Es verdad. Venga. Lo regularizo”. Claro, pero un año después. Y si has cometido un delito se te tiene que juzgar.

Lo que me llama la atención es que esté todo el gobierno de la Comunidad de Madrid, desde el jefe de gabinete de la presidenta hasta su jefe de prensa, estén defendiendo a un tipo que no paran de repetir que es un "particular". "¿Por qué hay que destinar recursos públicos a la defensa de una persona que no tiene nada que ver en principio con la presidenta de la Comunidad de Madrid? Yo, alucino.