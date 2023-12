Miles de personas se manifiestan en Pamplona contra el pacto del PSOE con Bildu

Miles de personas se han concentrado en la plaza Consistorial de Pamplona para mostrar su rechazo al pacto entre el PSOE y EH Bildu, en respuesta al llamamiento realizado por UPN y que han respaldado PP y Vox.

Bajo el lema "Pamplona no se vende", con carteles en los que se pueden leer "Memoria, dignidad y justicia" y al grito de 'Asiron kanpora (fuera)' o 'Ibarrola no estás sola', a la protesta de UPN, encabezada por su presidente, Javier Esparza, y la propia alcaldesa, se han sumado formaciones como el PP, con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, acompañando a la dirección navarra, o Vox, con la presencia del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

El dirigente de los populares ha justificado, en declaraciones a los medios de comunicación, que le preocupa "esta indignidad y este olvido de Sánchez y de su partido con lo que ha ocurrido aquí".

"Ha habido 23 atentados de ETA en Pamplona y van a tener un alcalde con un partido que lleva en sus listas a terroristas de ETA”, ha reprochado el líder del principal partido de la oposición.

Feijóo no ha querido hablar mucho de la política nacional, salvo resaltar que no hay más valor, en este momento, que "venir a decir que somos demócratas y no aceptamos que en Pamplona gobiernen aquellos que no condenaron los 23 atentados de ETA”.

La moción de censura registrada el pasado miércoles, y especialmente el acuerdo de los socialistas con EH Bildu para hacerla posible, ha llevado a los regionalistas a romper relaciones con el PSOE y a la convocatoria de esta movilización, a la que seguirá otra el próximo día 28 media hora antes de votarse la citada moción.

Hace seis meses, el 17 de junio, se constituyó el Ayuntamiento de Pamplona en una sesión que tuvo al Grupo Socialista en el foco de atención puesto que su voto favorable podía hacer alcalde al candidato de EH Bildu. Finalmente votaron en blanco y esto posibilitó el acceso a la alcaldía de la candidata de la lista más votada, UPN (9 concejales), con el apoyo del PP (2), en un Consistorio de 27 escaños.

Ahora, medio año después, las miradas se dirigen de nuevo a los socialistas, en el centro de las críticas por el acuerdo alcanzado con EH Bildu que ahora sí posibilita el acceso a la alcaldía de su candidato.