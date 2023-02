Montero reconoce que no hay negociación abierta con Llop pero "desea" volver a ella "cuanto antes"

La ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), ha confirmado esta mañana en la Cadena SER que no ha vuelto a haber interlocución con su colega, la ministra de Justicia, Pilar Llop (PSOE), después de la polémica generada por las declaraciones de la segunda, el pasado martes, a raíz de la propuesta de reforma de la Ley del Sí es Sí. Llop dijo que sería sencillo demostrar la violencia en una violación "con sólo una herida" y acusó a los socios de coalición de "confundir a la opinión pública".

Montero reconoce que ve una "discrepancia política fuerte" entre los dos partidos en cuanto a ese extremo y otros de los planteados por el PSOE; por tanto, el nudo gordiano no radica en una cuestión técnica, sino de fondo. La ministra ha repetido que esa diferencia, con el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, "no estaba".

Tras meses de diálogo entre ambos ministerios, Montero defiende que ella "desea" volver a la mesa de diálogo "cuanto antes" y puntualiza que no ha sido su formación la que ha roto la baraja. "¿Qué tiene que pasar para que se vuelvan a sentar? Yo no me he levantado de la mesa, Àngels", ha dicho clara a su entrevistadora, Àngels Barceló. "Deseo que volvamos a negociar cuanto antes porque debemos dar una respuesta unitaria a la víctimas", insiste la ministra.

Montero ha precisado que hay una "línea roja": "no volver al Código Penal de La Manada", como dijo días atrás en el Senado. "Esto no es una cuestión de Justicia e Igualdad, aquí están implicados desde el presidente a sus personas de confianza", defiende. Ha explicado que personalmente ha hecho "hasta seis propuestas para reformar el Código Penal" y por eso "no ha entendido" por qué en el PSOE "han presentado esa proposición en solitario", propuesta que a su entender supone "volver al Código Penal anterior".

En cuanto a las manifestaciones de Pilar Llop de que desde el Ministerio de Igualdad se está confundiendo a la opinión pública, Montero ha respondido: "La idea del calvario probatorio no es mía". Y respecto a la postura en esta pelea de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Montero ha repetido hasta tres veces que le "ha transmitido todo su apoyo" en las conversaciones privadas que han tenido, más allá de sus declaraciones públicas, más templadas que las de la propia Montero o de Ione Belarra, líder de Podemos y titular de Derechos Sociales.