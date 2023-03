El ocio nocturno pide cursos en los institutos sobre cómo vivir la noche

Los empresarios del ocio nocturno de Cataluña han pedido a las administraciones, ante el aumento de las agresiones sexuales y los actos de violencia entre jóvenes, que se organicen cursos en los centros escolares sobre cómo vivir la noche, al igual que se hacen otros sobre seguridad vial o vida sexual.

El secretario general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (FECALON), Fernando Martínez, ha explicado a EFE que la entidad ha elevado esa petición a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en diversas reuniones técnicas al constatar "el aumento de la agresividad y los casos de violencia que se están registrando en las noches de ocio tras la reapertura total de los locales" al final de la pandemia.

El problema de las agresiones sexuales a menores, ha argumentado, "no se va a solucionar si no nos implicamos todos, la comunidad". En el caso de las fiestas nocturnas, "eso forma parte del concepto de disfrutar de la 'noche sana' y de saber lo que se puede hacer y lo que no".

La tendencia de los últimos meses, ha indicado, muestra un aumento "de los delitos de agresión sexual", con un crecimiento exponencial "similar al que se vivió en su día con los de salud pública".

"Eso, hace poco tiempo, era impensable", ha remarcado Martínez, quien ha subrayado que, "aunque es verdad que ahora hay más denuncias de las mujeres y las menores, eso no explica el aumento".

En ese escenario, ha agregado, "FECALON pide también más implicación de los institutos" para formar a los jóvenes, quienes además "tienen acceso en edades muy tempranas a las redes sociales y a la posibilidad de ver porno grupal sin límite".

"Los institutos -ha seguido- creen que cuando acaban las clases, el tema ya no va con ellos. Y los padres delegan cada vez más en los institutos cuando, ante lo que está ocurriendo, lo que debería haber es mayor implicación de todos".

Esa patronal entiende que impartir cursos sobre cómo vivir la fiesta de noche puede ayudar a reducir un problema. "Es el camino" para garantizar la seguridad y reforzar "el ocio sano".

A juicio de la federación, los debería impartir personal de los institutos con los técnicos que ya los ofrecen a los empleados de los locales nocturnos sobre cómo actuar ante un caso de agresión sexual. "Saben mucho del tema", ha apostillado.

La presencia de la Policía en esos cursos, ha continuado, es necesaria y los cuerpos de seguridad están acostumbrados a darlos en los centros escolares porque, por ejemplo, "ya lo hacen con los de seguridad vial" dirigidos a niños y jóvenes.

Martínez afirma que la agresividad que se registra en el entorno de varios locales ha llevado incluso a los controladores de acceso de diversas discotecas "a pedir ropa adecuada, para evitar, por ejemplo, ser heridos con una cuchillada".