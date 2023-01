La abogada de la denunciante de Alves desvela que la joven vive a ansiolíticos desde la agresión

La abogada Ester García López, que defiende a la mujer que denunció a Daniel Alves por una presunta agresión sexual en una discoteca de Barcelona, ha concedido una entrevista al portal brasileño UOL en la que desvela que la joven vive a base de ansiolíticos desde el día de la supuesta violación. Desde la declaración policial, en la noche de autos, no ha podido dormir siquiera y "está recibiendo apoyo psicológico" para asimilar lo ocurrido, sostiene.

Ha explicado también que el brasileño no usó protección durante la agresión sexual, por lo que su cliente ha tenido que ser tratada por los médicos para prevenir enfermedades de transmisión sexual. "El hospital ha prescrito todo un tratamiento destinado a evitar cualquier tipo de enfermedad infecciosa, ya que no se utilizó preservativo", añade.

La letrada ha puesto mucho énfasis en sus declaraciones en señalar que la víctima rechazaría una eventual propuesta de acuerdo para evitar una condena del astro. García subrayó que su cliente ha rechazado de forma "firme" y reiterada la posibilidad de recibir una indemnización por parte de su presunto agresor, a la que tendría derecho, dado que dispone de una buena posición financiera, y solo quiere que se haga justicia. "Su frase fue: 'Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar'. Ella, desde el primer minuto, me dijo que no. Eso nadie lo sabe", dijo la abogada, recalcando que la decisión de su cliente no se trata de una estrategia.

No obstante, dijo temer que "comiencen a ejercer una presión mediática para que ella llegue a un momento en que diga 'no aguanto más'" y acabe aceptando una eventual oferta de acuerdo.

El relato de esa noche

La letrada, en su entrevista en Brasil, ha indicado que su clienta apenas bebió alcohol, lo que le permitió recordar con claridad todos los detalles y hacer "una declaración concisa, sin contradicciones". Esto no es para nada frecuente, apunta la jurista, pues "muchas mujeres sufren estrés postraumático y olvidan" algunas cosas, lo que, por otro lado, "no invalida la verdad".

"En su caso, eso no ocurrió. Lo recordaba todo, de principio a fin", ha asegurado al citado medio. Y ese testimonio, sumado a la posibilidad de fuga de Alves, que tiene los medios económicos y nacionalidad brasileña, país con el que España no tiene acuerdo de extradición, "fueron factores determinantes en la detención".

La joven fue sometida a exámenes médicos tras la agresión sexual, lo que permitió recoger todas las evidencias. En este sentido, la abogada ha explicado que, normalmente, quienes han sufrido violencia sexual, "por asco, lavan su ropa interior", pero en este caso, su cliente fue trasladada directamente por los Mossos d'Esquadra y "no tuvo tiempo de pensárselo".

La detención y el ingreso en prisión provisional sin fianza ya hacen que considere este caso "ejemplar" sea cuál sea el desenlace del mismo. "Hay algunos personajes públicos que se creen por encima del bien y del mal, que piensan que nadie creería jamás a una chica como mi cliente", apunta García López, que recuerda que muchas víctimas deciden no acudir a la Justicia cuando el agresor es alguien conocido "por la dificultad a nivel emocional y judicial".

Alves fue detenido el pasado 20 de enero en Barcelona, cuando se presentó a prestar declaración por la presunta violación de una mujer, que habría ocurrido el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. El juzgado decretó la prisión incondicional para el futbolista, que ahora está en interno en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona. Tras su detención, los Pumas UNAM despidieron al lateral derecho de 39 años, que fichó por el club mexicano en julio de 2022 para prepararse para el Mundial.