Ofensiva total del PP contra los pactos de Sánchez: en el Senado, en las calles, en el CGPJ y hasta por carta

Europa Press via Getty Images

No hay paños calientes que valgan. El PP ha decidido lanzar una ofensiva total contra Pedro Sánchez mientras el candidato socialista ultima un acuerdo de investidura que incluirá la polémica ley de amnistía para los implicados en el procés. Una vez asumido que el presidente del gobierno en funciones logrará el "sí" todavía pendiente de Junts o el PNV y que Feijóo será líder de la oposición, en Génova se quiere hacer el máximo ruido posible para poner contra las cuerdas al nuevo Ejecutivo incluso antes de forjarse.

El talante moderado de Feijóo ya es historia una vez que el líder popular ha acusado a Sánchez de llevar a España al "precipicio constitucional" y convertir al TS en "represor". Y es que, a su entender, el socialista no es "digno" de ejercer el poder tras aceptar el "chantaje" de los independentistas. Así de vehemente se expresaba este jueves en un desayuno informativo junto a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, acto en el que también le afeaba haber utilizado "el día del cumpleaños" de la Princesa Leonor para "tapar una decisión indigna".

Miguel Tellado Europa Press via Getty Images

En una clara campaña de descrédito y ataque indiscriminado hacia Sánchez, sus delfines tampoco se quedan atrás. Miguel Tellado, vicesecretario general de Organización del PP y máxima persona de confianza de Feijóo, afirmaba unas horas antes que el socialista estaba cometiendo "fraude electoral" porque "nada de lo que se está negociando venía en el programa electoral del PSOE". Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, decía por su parte que "la ambición" de Sánchez había "engullido" las siglas del PSOE y hasta el expresidente del Gobierno, José María Aznar, elevaba aún más el tono al decir de forma explícita que Sánchez se ha convertido "en un peligro para la democracia".

Pero la intención del PP no es que sus ataques se queden sólo en mera palabrería y ya planifican una protesta sistemática en las calles. Feijóo, que al principio era reacio a movilizar a sus simpatizantes, ahora tiene actos todas las semanas en contra en la amnistía. Tras Madrid, Barcelona o Málaga, este domingo toca manifestación en Valencia. Tampoco le importa ya manifestarse con Vox en Madrid. No fue a la convocatoria de DENAES, pero sí estará en la del 18 de noviembre en Cibeles a la que también tiene previsto acudir Santiago Abascal.

A su vez, analiza con los portavoces parlamentarios del Grupo Popular la respuesta del partido ante "las cesiones del PSOE al independentismo a costa de todos los españoles" y coordina también la acción de sus barones territoriales ante el anuncio de la condonación parcial de la deuda catalana. Según ha recalcado, "los derechos de los españoles deben ser protegidos".

Génova cree que con un discurso contundente lograrán opacar a Vox, aunque algunos barones recuerdan que Rajoy también se lanzó a la calle y perdió las elecciones. “Tenemos que medir nuestros pasos desde la base de que lo que está haciendo Sánchez no tiene nombre”, señala un próximo a la cúpula del PP.

Pedro Rollán, Francina Armengol y Pedro Sánchez EFE

En paralelo, los populares quieren hacer valer su mayoría absoluta en el Senado para torpedear la tramitación de la ley de amnistía. "No desvelo nada si digo que el PP no va a ayudar a ello porque eso produciría el tener españoles de primera y tener españoles de segunda", remarcaba este jueves el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Y no tardaron mucho en llevarlo a cabo: el Grupo Popular ha presentado ya una reforma del Reglamento de la Cámara Alta para dar potestad a la Mesa - donde los de Feijóo cuentan con mayoría absoluta - para decidir si es pertinente o no aplicar el procedimiento de urgencia a las proposiciones de ley. Esto dilataría hasta dos meses los tiempos y plazos en la tramitación de la norma e incluso no se descarta que el Tribunal Constitucional deba pronunciarse antes de su aprobación como ya se hizo con la reforma legislativa que desbloqueaba la renovación del propio órgano de garantías.

El Poder Judicial también tendrá un protagonismo absoluto en este debate y el PP mueve sus fichas. Los ocho consejeros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designados por los populares han forzado a que el actual presidente en funciones del órgano, Vicente Guilarte, convocara para este lunes un pleno extraordinario con el fin de aprobar una declaración institucional en contra de la amnistía.

El grupo de jueces quiere que el CGPJ exprese "su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España". Y la asociación mayoritaria de jueces, la conservadora APM, ha publicado esta semana un comunicado para señalar a la amnistía como “el principio del fin” de la democracia. "Rompe las reglas de la Constitución de 1978 y hace volar por los aires el Estado de derecho”, advierten.

Paco Núñez, junto a Feijóo Europa Press via Getty Images

Y si ni la calle ni la Justicia logran evitar la aprobación de la ley, el PP también presiona a los díscolos del PSOE para impedir que el Congreso dé luz verde a la amnistía. Este mismo jueves, a través de una carta pública, el líder del PP castellano manchego, Paco Núñez, rogaba a Emiliano García-Page que interceda para que los diputados socialistas de la región no den su apoyo a la norma. "Sólo tú puedes hacerlo. Ha llegado el momento; la situación no aguanta más. No basta con decir que estás en contra: es el momento de actuar", señala de forma explícita el dirigente.

Una llamada a la traición y al transfuguismo que el PP ya intentó para sacar adelante la investidura de Feijóo el pasado septiembre con resultado infructuoso: ningún diputado socialista acabó votando a favor del candidato popular.