Ojo al manifiesto alternativo que Vox ha enviado a sus dirigentes por el 8M

Vox no celebra el 8M. El partido de ultraderecha da la espalda de nuevo al día internacional de la Mujer y de forma interna pide a sus altos cargos que boicoteen todo acto que tenga lugar este viernes en favor del feminismo.

La posición del partido de Abascal no sorprende, teniendo en cuenta que ayer mismo concejales de la formación en Valencia impidieron una declaración del Ayuntamiento por el 8M en Valencia y lo celebraron con un "torero" y cantando 'Que viva España'. Una imagen que ha provocado airadas críticas en redes sociales. La vergüenza ha sido tal, que el portavoz municipal y socio de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, lo ha eliminado horas después.

Tal y como publica este viernes El HuffPost, desde que PP y Vox formaran gobiernos en autonomías y municipios tras las elecciones del 28 de mayo, el fin de concejalías de Igualdad y las controvertidas decisiones contrarias a actos feministas han sido constantes.

Este viernes también, el diario El País informa de que la dirección del partido ha remitido a sus representantes locales "una circular interna en la que les advierte de que no deben acudir bajo ningún concepto a los actos convocados por las administraciones de las que forman parte y, en el caso de que se plantee una declaración institucional o una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer, tienen que proponer un texto alternativo".

Lo más significativo es el manifiesto que Vox adjunta a esta circular. En ella, siempre según El País, el partido intenta asociar la inmigración irregular con la delincuencia, especialmente la de carácter sexual, asegurando que las políticas del Gobierno “han afectado a la tranquilidad y seguridad de las mujeres” y que “el efecto llamada a la inmigración ilegal […] ha provocado el aumento brutal de delitos sexuales apenas conocidos en España hasta hace unos años”, en alusión clara a las violaciones grupales.

También se refiere a la comunidad trans como “colectivos artificiales” y pide “la eliminación del Ministerio de Igualdad y de todos los entes, organismos, observatorios y programas de subvenciones a asociaciones radicales”.

Pepa Millán: "No vamos a permitir que hablen por nosotras"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán Europa Press via Getty Images

Vox considera que los actos por el 8M son ideológicos y no representan a todas las mujeres. "No vamos a permitir que hablen por nosotras", ha recalcado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en un vídeo remitido a los medios de comunicación. En dicha grabación, Millán argumenta que no quieren "compartir pancarta con quienes creen ver el machismo en cada esquina" al tiempo que "fomentan culturas de terceros países que sí desprecian a las mujeres" por lo que son.

"No somos un colectivo ni la mercancía electoral de quienes se atribuyen nuestra representación", afirma la portavoz de Vox, que reniega de un proceso ideológico que, según dice, ha conducido a la "politización" de las víctimas de las agresiones sexuales y establecido "víctimas de primera y víctimas de segunda en función del origen del autor del crimen".

"Han convertido ser mujer en una ideología que lleva aparejada toda una industria detrás, un negocio que mueve millones de euros cada año y que nutre toda una red de chiringuitos donde las víctimas no son la prioridad, sino la excusa", sentencia Millán.