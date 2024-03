Óscar Puente: "Ayuso es partícipe a título lucrativo de los delitos que ha cometido su pareja"

El ministro de Transportes , Óscar Puente, ha reiterado este miércoles por la noche, en una entrevista para el programa Hora 25 de la Cadena SER, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es "partícipe a título lucrativo de los delitos que ha cometido su pareja", Alberto González Amador, denunciado por fraude fiscal.

"Este señor cometió delitos fiscales y digo cometió, y no presuntamente porque ya ha hecho su trabajo el abogado de reconocer los hechos, de reconocer que ha cometido dos delitos fiscales, que ha falsificado facturas para minorar sus beneficios y que ha cobrado comisiones de empresas que participan en la sanidad privada de Madrid", ha señalado Puente, quien considera que "está por aclarar" si "después, con el producto de estos fraudes, se compra un piso o dos y los ocupa la presidenta de Madrid".

A este respecto, el ministro ha acusado a la presidenta madrileña de participar de estos hechos presuntamente delictivos: "Lo que trato de decir es que Ayuso participa de esos hechos, se beneficia de esos hechos y cuando digo 'testaferro' es que Ayuso es partícipe a titulo lucrativo de los delitos que ha cometido su pareja", comparando su afirmación con la condena que recibió PP por el 'caso Gürtel' e insistiendo en que la presidenta de la Comunidad de Madrid "vive en el piso de un señor que ha sido comprado previamente a la comisión de delito y esos delitos le han producido unos réditos con los que ha comprado ese bien".

En este punto, el ministro ha defendido su derecho a hacer "esta correlación" pues el PP le acusa a él y a otros cargos socialistas, como los expresidentes de Canarias y Baleares, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, de estar "al corriente" y beneficiarse de lo que hacía el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, desde el Ministerio. "Fíjese lo fácil que es establecer una relación entre dos personas que conviven y cuando una de ellas además es una de las personas que decide sobre la contratación que afecta a la persona que se ha beneficiado de esos contratos", ha indicado, en referencia a Ayuso y su pareja.

Cuestionado por si cree que Díaz Ayuso influyó en los contratos que le llegaron a su pareja, Puente ha respondido que tiene "derecho a creerlo", reiterando que usa la misma estrategia del PP que le implica a él en el 'caso Koldo'. "Esta persona trabaja para la empresa en que la Comunidad de Madrid está depositando una buena parte de la sanidad pública que está privatizando. Está muy claro", ha dicho Puente.

Por otra parte, el ministro de Transportes ha revelado que el subsecretario de Transportes y el presidente de Adif pidieron su cese por las presiones que recibía él mismo por las investigaciones en el 'caso Koldo'. "Me pareció una injusticia despedir a funcionarios que son capaces, que son leales y que me han dado explicaciones que a mí particularmente me han satisfecho respecto de su participación en todo esto. Decidí no hacerlo", ha puntualizado.

Protesta por los bajos precios de Iryo y Ouigo

En otro orden de cosas, Oscar PUente ha protestado también por los bajos precios que ofrecen las compañías Iryo y Ouigo por sus servicios, al tiempo que ha denunciado que la empresa pública francesa "está poniendo trabas" a la entrada de España en el país galo.

En este sentido, el ministro ha señalado que tanto Ouigo como Iryo "están perdiendo una cantidad de dinero tremenda" en España y "por tirar los precios", lo que ha arrastrado a Renfe también en "esos malos resultados", según ha explicado en la entrevista. De hecho, a la compañía francesa le ha acusado de apostar "claramente por el dumping de precios".

Preguntado por cuestiones más regionales sobre el tren, Puente ha reiterado que se recuperarán frecuencias en Salamanca en cuanto entren en servicio los trenes AVRIL. "Retiraremos material que estamos empleando en este momento tanto en Asturias como en Galicia y podremos llevar más frecuencias a Salamanca", ha dicho, lamentando eso sí que no se cumpla la fecha del 31 de marzo comunicada previamente.