Puente acusa a Francia de "competencia desleal" por el AVE a París

El ministro de Transportes, Óscar Puente (c), que llega a Vigo en las pruebas de alta velocidad el trayecto Madrid-Vigo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a Francia de "competencia desleal" en una entrevista concedida a Espejo Público por retrasar la llegada del AVE a París.

Según el ministro, se están encontrando desde su departamento con trabas en homologación de trenes o cuestiones tan básicas como tener un taller para guardar los trenes y poder repararlos.

En un principio, el AVE debería llegar en apenas unos meses, coincideindo con el inicio de los JJOO en la capital francesa. “Ellos están entrando en nuestras líneas, pero estamos encontrando problemas para llegar hasta París”, indicaba sobre Ouigo y la liberalización ferroviaria.

“Son problemas que me parecen competencia desleal. Nosotros a los trenes de Ouigo les dejamos estar en los talleres de Madrid, pero ellos nos obligan a traerlos a España a mantenerlos. Necesitamos competir en igualdad de condiciones. Hemos elevado la queja a Francia y a Europa”, añadía asegurando que España tiene “muchos problemas” para comunicarse con las autoridades francesas ya que “adoptan una actitud proteccionista”. “Cuando vienen a España operan en igualdad de condiciones”, se quejaba.

Retrasado a final de año

El presidente de Renfe, Raül Blanco, confirmaba este miércoles que las previsiones de la compañía española pasan por que el AVE llegue a París en el último trimestre del año.

Blanco ha insistido en la voluntad de Renfe de llegar a París con Alta Velocidad durante este año, descartando por completo que lleguen antes de los Juegos Olímpicos del próximo verano.

No obstante, se ha mostrado optimista y ha asegurado que la empresa podrá alcanzar la capital francesa en el último trimestre del año. No obstante, también se ha quejado de que "hay cosas que no dependen de Renfe”, como la homologación de los trenes en Francia que, según el ministro, se dilatan más de lo debido por las políticas proteccionistas del país vecino.