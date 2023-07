Las encuestas que cierran la precampaña: "El votante de izquierdas se está activando"

Europa Press via Getty Images

Nuevo lunes de encuestas y de buenas noticias para el PP... Y sobre todo para el PSOE. Los estudios demoscópicos muestran a los populares como virtuales ganadores de las elecciones generales del próximo 23 de julio, pero el Partido Socialista gana oxígeno y comienza a recortarle terreno.

El PP encara la última semana de la precampaña tras una semana y media horribilis. Sus adversarios han afeado a Feijóo por no querer desvelar lo que cobra del partido o por los pactos con Vox y la rendición de su candidata en Extremadura frente a la extrema derecha. Mientras que, de frente, se encuentra un PSOE mucho más mediático, con Pedro Sánchez paseándose por los platós de televisión y el expresidente Zapatero repartiendo a diestro y siniestro contra el bloque conservador.

La encuesta de 40db para El País y la Cadena SER, apunta a un escenario en el que el PP y Vox no consiguen sumar mayoría absoluta frente a un PSOE que sube y un Sumar que se queda estancado. Otra, como la de GAD3 de este domingo, arroja unos resultados en los que las derechas sí suman, pero al límite y menos que la semana anterior. Las razones: por un descalabro de Vox, que podría caer por debajo de los 30 escaños, un PP disparado en los 150 escaños, y un Sumar que escala a la tercera posición por encima de la extrema derecha. En la de 40db, Vox se mantiene en torno a los 40 diputados. El HuffPost ha consultado a algunas voces expertas para tratar de ahondar en los datos.

Para empezar, es difícil señalar cual de todos los factores puede haber abierto la vía de agua en el buque popular, señala Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III. "Lo que sabemos en cualquier caso es que el votante a la izquierda se está activando y que el PSOE está en una tendencia alcista. Pequeña y moderada, pero alcista", apunta el experto. Cristina Monge, politóloga y profesora de la Universidad de Zaragoza, coincide con el de la Carlos III: "Lo que nos dicen las encuestas, todas las que hemos conocido hoy [por este lunes], es que se está deteniendo el trasvase de votos del bloque conservador, básicamente entre el PP y PSOE, y puede ser que se esté activando algo el voto de izquierdas".

Javier Lorente, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos, abunda en una idea que también comparte Simón, y es que la "luna de miel" del PP tras la victoria en las elecciones municipales y autonómicas se está tornando en una luna de hiel en las que comienza a acusar el desgaste. Por otra parte, las diferencias entre las encuestas abren la puerta a otros matices.

¿Por qué sus resultados diferentes?

¿Cómo es posible que una encuesta de 150 escaños al PP y en torno a 30 a Vox y otra le reste diez a los populares para dárselos a los de Abascal? La respuesta está íntimamente ligada a su función. "Sirven para prever lo que ha ocurrido, pero a futuro son una estimación, a mí nunca me ha parecido bien lo de las horquillas de escaños en las encuestas porque el 23J no hay una elección, hay 52, una por provincia", sostiene Lorente, que en cualquier caso no discute los resultados de las encuestadoras ni sus métodos.

Monge aclara que no se basan solo en la recogida de datos, ya que después entra en juego la "cocina", los métodos de cálculo para estimar el comportamiento final de los votantes: "Es verdad que llama la atención el porcentaje de voto que dan al PP por un lado GAD3 y por otro 40db. La primera le da un 36,6% y la segunda un 30,9%. Es una diferencia de más de 5 puntos. Eso es lo que hay que ver". Para ver cuál se acerca más, habrá que esperar al día 23, añade Monge.

Ambas coinciden en dar como ganador al PP y al PSOE un recorte en la distancia. Las diferencias llegan también con Vox y Sumar, que se disputan la tercera posición de porcentaje de voto estimado. Simón apunta a que ambas formaciones se encuentran prácticamente en un "empate técnico" entre el 12% y el 15% de los votos, pero no se aventura a leerlo en profundidad porque es un entorno más difícil de prever por el diseño de las circunscripciones electorales.

Feijóo ve "lógico" meter a ministros de Vox en su Gobierno Compara la situación con Extremadura, donde pese a las reticencias de Guardiola, finalmente sí ha entrado la extrema derecha al Ejecutivo.

Con respecto a Sumar, Carmen Lumbierres, profesora de Ciencias Políticas de la UNED, opina que la posición del partido de Yolanda Díaz se encuentra aún en un momento "preelectoral": "Sumar no está alcanzando las expectativas que en un principio generaba, aunque yo creo que no ha tenido la visibilidad de los otros dos candidatos". Monge, por su parte, apunta a que Sumar cosecha, por ahora y a la luz de las encuestas, los mismos resultados que tenía UP, al tiempo que apunta a que habrá que ver qué pasa con el voto útil, que estará "muy presente" debido a que hay "dos bloques enfrentados".

Claves: el voto útil y las provincias de interior

Las encuestas son una foto fija que responden a una estimación de la realidad de hace una semana. 40db y GAD3 realizaron sus consultas a principios de la semana pasada, por lo que responden a la realidad de aquellos días. También conviene fijarse en otro factor relevante de sus fichas técnicas, la amplitud de sus muestras. La de Vocento se compone de 1.005 entrevistas, mientras que la de El País y Cadena SER son en torno al doble. Cifras que, en ambos casos, Lorente apunta a que se corresponden con muestras "pequeñas".

El voto útil es otro de los factores que habrá que tener en cuenta a la hora de leer las estimaciones, apuntan casi todos las voces consultadas para este reportaje. La idea de que a los votantes de la izquierda rechazan los pactos con Vox, como apunta Lorente, da que pensar sobre una posible activación del voto. Por otra parte, ese mismo rechazo podría explicar que la transferencia de voto hacia el PP de antiguos votantes socialistas se esté frenando barómetro a barómetro y regresando a su redil.

¿Ahora que Vox empieza a tocar Gobierno se van a ir sus votos al PP? Yo eso lo veo un poco contradictorio Carmen Lumbierres, profesora de la UNED sobre el voto útil

Por otra parte, los entrevistados indican que buena parte de la batalla electoral del 23J se librará en las circunscripciones electorales de las provincas que reparten entre dos y cuatro diputados, más tendentes al bipartidismo. Lumbierres apunta a que en esas circunscripciones sí es más probable que "esté el pescado vendido", ya que es más fácil de estimar al haber menos partidos compitiendo. En esos lugares, por lo general, los que se lleven apoyos mayoritarios se quedan con la mayor parte de la representación.

Lorente usa de ejemplo la provincia de Soria: "En Soria cuesta conseguir un escaño en torno a 20.000 papeletas, mientras que en Madrid son 120.000, frente a los 125.000 de Madrid". En muchas provincias más rurales, de tradición conservadora, el PP podría cosechar más escaños frente al PSOE aprovechando su ventaja, lo que podría explicar un escenario como que de dibuja GAD3, el de un PP envalentonado.

Sin embargo, eso choca no ya con la tendencia ascendente del PSOE, sino con la fortaleza que Vox presentó en las municipales y autonómicas, prosigue Lorente, que admite que le cuesta ver al PP tan fuerte con todos esos factores rodeándole. Lumbierres, a este respecto, coincide y no ve muy factible que haya un gran trasvase de votos desde Vox al PP por voto útil. "¿Ahora que [Vox] empieza a tocar Gobierno se va a dejar de votar a Vox? Yo eso lo veo un poco contradictorio. Es que ahora tienen 52 [diputados], no los veo bajando casi a la mitad que tienen ahora".

Una campaña electoral decisiva

Luna de hiel popular, rechazo a los pactos con la extrema derecha que activan a la izquierda, tour de Pedro Sánchez por los medios... Las semanas que han seguido al 28M han sido vertiginosas, y los mimbres políticos que han tejido han marcado el rumbo de la actualidad. Pero ahora llega la hora de la verdad: la campaña electoral.

Simón señala que la campaña será un momento crucial, ya que los estudios demoscópicos demuestran que en torno a un 30% y un 35% de los electorales deciden su voto durante las dos semanas previas a la cita con las urnas. "Esto no quiere decir que no sepan más o menos a quién votarán, es muy difícil que una persona dude entre el PSOE y Vox, pero entre el PSOE y Sumar o PP y Vox si puede haber mucho baile", comenta Lumbierres.

Lorente señala además que la pugna que se juega entre el PP y el PSOE puede variar mucho con variaciones muy pequeñas en los porcentajes: "Si nos fijamos, hay 40 escaños de diferencia entre PSOE y PP, pero los separa apenas un 5% de diferencia, y con un pequeño cambio en el porcentaje de voto, habrá muchos escaños que puedan bailar".

Los plazos empiezan a apretar, y por ahora la izquierda ha conseguido activarse en la precampaña, algo que si no ocurría, ya podían "olvidarse" de conseguir nada, concluye Simón. Por el momento, el bloque progresista está ganando el pulso de la precampaña. "La campaña será decisiva, y los debates y el ambiente que se ha instalado de 'a ver qué ocurre'... Porque ¿Quién iba a pensar en que se iba a dar esta remontada en una semana?", zanja Lumbierres para subrayar la importancia de las semanas que se aproximan.

Los cuarteles generales de los partidos deben de estar terminando los últimos preparativos pasa salir a degüello. Sánchez sigue de gira por los platós mientras Zapatero le cava las trincheras. El PP, mientras tanto lucha por girar de nuevo el marco a su favor, pero Vox por ahora pesa mucho. La sensación este lunes es que el 28M queda ya muy lejos, y que la segunda parte del partido está a punto de comenzar.