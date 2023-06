Pedro Sánchez: "He tenido cambios de posición en asuntos de Estado que muchos no comprendieron"

Europa Press via Getty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido en declaraciones al programa Más de Uno de Onda Cero, presentado por Carlos Alsina, que ha tomado decisiones contrarias a lo que prometió y que le han afectado electoralmente.

"He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como el tema catalán, sin duda alguna, lo he tenido", ha reconocido al ser preguntado si se considera una persona fiable.

"He tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas y muy complejas", ha explicado el presidente del Gobierno, quien admite que hay personas "que se pueden estar pensando o no en votar al PSOE por los indultos que hice a los líderes independentistas".

"Tomé decisiones difíciles, los indultos lo fueron, y muchos votantes del PSOE y muchos españoles no lo comprendieron. Pedí ese voto de confianza y creo que la situación no es la que era en 2015, 2017 y 2019", ha agregado.

Pese a todo, Sánchez defiende lo que hizo porque "la política está para resolver problemas, aportar soluciones y no dar rienda suelta a las venganzas de nuestras propias pasiones". "Cataluña hoy no es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y sí lo era cuando llegué al Gobierno", ha apuntado.

"Cambié de opinión y lo hice porque, en un tema tan importante para España, en un territorio fundamental para el país como es Cataluña, cuando yo salía de España me preguntaban constantemente por la situación en Cataluña y hoy no lo hacen", ha seguido explicándose.

Y ha insistido en que no es "el fin justifica los medios" sino "tratar de resolver los problemas". Ha asegurado que se cumplió con la sentencia del Supremo y que su Ejecutivo tenía "la capacidad de tomar esas medidas de gracia".

Preguntado por su frase diciendo que no gobernaría con Bildu, el jefe del Ejecutivo ha negado la mayor, afirmando que no hay ministros de la formación abertzale en el Gobierno y que los acuerdos con este partido se circunscriben a "pactos puntuales". También ha recordado que el PP ha participado en la aprobación de algunas leyes y reformas y que eso no implica que esté gobernando con la formación de Feijóo.

Sobre el PP, precisamente, Sánchez ha criticado su deriva "trumpista" por contraponer su figura a la del país. "O Sánchez o España dice el PP, ¿es una coña, no?", se ha preguntado.

"Traté de persuadir a la ministra del error del 'sí es sí'"

Durante la entrevista, Alsina también ha preguntado por la valoración que hace Sánchez de la labor de Irene Montero como ministra de Igualdad.

Sánchez ha admitido "discrepancias" con ella, especialmente por la ley del 'sólo sí es sí', asunto por el que, admite, pudo haber reaccionado antes. Aunque afirma que trató "de persuadir" durante meses a Montero "del error que se había cometido".

Pese a todo, asegura asumir "en primera persona ese error" y recuerda que, tras ver que no podía convencer a Montero de modificar la ley, optó porque fuera el PSOE quien presentara en el Congreso una modificación legal que finalmente se aprobó y que es la que ahora está en vigor.