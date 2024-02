Pilar Alegría no se contiene cuando oye a Feijóo decir que es "fundamental" que los políticos no mientan

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha escrito este jueves un tuit respondiendo a unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en las que el líder del PP ha asegurado que es "fundamental" que los políticos no mientan.

El líder de los populares ha hecho esta afirmación durante uno de los mítines que ha protagonizado a lo largo del día de hoy en Galicia con motivo de las elecciones que se celebrarán en este territorio el próximo domingo 18 de febrero. En Santiago, capital de Galicia, Feijóo ha señalado que en las campañas es "bueno" hacer "un alto en el camino para escuchar y reflexionar", máxime cuando las campañas "están, lamentablemente, cada día más llenas de mentiras y de barro".

"Mentiras para confundir a la gente y barro para intentar que las cosas no se vean de forma nítida. Sabemos lamentablemente que esta es la política en la que estamos inmersos, os puedo asegurar que por experiencia propia es el caso", ha asegurado Feijóo.

En este punto, ha defendido el modelo basado en "no andar cambiando de opinión" y "no andar mintiendo todo el día". "Hay otra gente que su objetivo fundamental es servir desde el poder, el tiempo que la gente quiera. Pero hombre, una vez que has estado, al menos que se te recuerde por haber hecho alguna cosa y sobre todo también por ser honesto y no mentir. Me parece fundamental en que los políticos no mientan", ha resaltado Feijóo.

El vídeo con esta declaración ha sido recogido en redes sociales por la agencia Europa Press. Y Pilar Alegría no se ha resistido a responder. "Miente hasta cuando dice la verdad", ha escrito en un tuit. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también ha aportado su granito de arena al decir: "Feijóo contra Feijóo".

Cabe recordar que Alegría también afeó la semana pasada a Feijóo que permitiera al locutor Federico Jiménez Losantos verter ataques "machistas" y falsedades contra ella durante una entrevista radiofónica.

"Por alusiones: no tengo una hija, sino un hijo. No va a un colegio privado, sino público. Hice mi carrera y un máster después. Si no dice la verdad en algo así, qué no pasará con el resto. Las palabras machistas de Losantos y la sonrisa cómplice de Feijóo hablan por sí solas", dijo la ministra públicamente después de asegurarse en el programa matinal de EsRadio que no tenía ninguna carrera y que su "hija" iba al colegio privado más caro de Zaragoza.