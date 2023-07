El plan de Feijóo: la mochila austriaca, el fin a la Ley de Memoria o la caza del lobo, entre sus medidas

"No quiero gobernar para practicar revanchas de ningún tipo. Me presento para ganar Sánchez. Contundentemente, pero no para vengarme". Con estas palabras ha presentado Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, el programa electoral con el que concurrirá a las elecciones del próximo 23 de julio. 365 medidas como 365 días tiene el año. Algunas, para "derogar el sanchismo", pero no todas.

Por eso ha tenido que explicar Feijóo por qué no está entre sus planes derogar la reforma laboral sino "acometer los ajustes que se acuerden con los agentes sociales y económicos". Los mismos, por cierto, con los que se pactó dicha reforma laboral. "Seremos un Gobierno justo, no uno revanchista", ha prometido. "Un Gobierno sereno, no uno vengativo. El cambio también es esto", ha agregado.

Antes, Feijóo ha esbozado las líneas maestras de su programa. "Blindar la Sanidad Pública para las próximas generaciones. Alcanzar de una vez por todas un Pacto estable por la calidad educativa. Rebelarnos para que los más jóvenes no vivan peor que sus padres. Aprovechar con eficacia los fondos europeos y mejorar con claridad la productividad de nuestra economía. Responder a la tragedia demográfica y al reto de la conciliación. Velar por el medio ambiente de forma compatible con la vida y el progreso de nuestra gente. Garantizar una política de agua, que es lo más esencial", ha dicho.

"Lo que planteo es afrontar retos de nuestro país con menos división y más diálogo. Trabajar para resolverlos buscando menos culpables y más soluciones. Cambiar España con menos soflamas y más medidas", ha proseguido el líder del PP quien, sin embargo, ha agregado lo siguiente: "Que nadie cuente conmigo para mantener en sus puestos a quienes cometan aberraciones como la Ley del 'sólo sí es sí'".

Una frase llamativa teniendo en cuenta que, entre las medidas que incluye su programa, está aplicar el Convenio de Estambul, en el que se basa fundamentalmente esta criticada ley impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Pero no es la única. Estas son las medidas más destacadas del amplio programa electoral que ha presentado este martes el PP:

Rebaja del IRPF, del IVA y adiós al impuesto a grandes fortunas

"Aprobaremos un alivio fiscal inmediato a las familias", promete el PP en la parte dedicada a los impuestos, una medida que ya ha venido anunciando el propio Feijóo en los últimos meses. El programa asegura que buscarán corregir "los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF que supone una subida real de impuestos sobre la clase media". Este alivio, dice el PP, será para las rentas inferiores a 40.000 euros.

También proponen una reducción del IVA de la carne, el pescado y de las conservas "con carácter temporal".

En materia fiscal, el PP también promete eliminar el impuesto a las grandes fortunas y simplificar el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para las pymes.

Mochila austriaca

El punto 26 del programa del PP promete ser uno de los más polémicos, ya que recupera la idea de la conocida como 'mochila austriaca', un sistema de busca liberalizar el empleo en el que es el trabajador y no la empresa quien paga su propio despido.

Esto dice la propuesta del PP:

"Dotaremos de nuevas herramientas de flexibilidad a los trabajadores. Introduciremos cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral para ganar en equidad, eficiencia y productividad. Estas cuentas acompañarán al trabajador durante su vida laboral, y se nutrirán a través de aportaciones mensuales de las empresas, con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan. Este mecanismo mejorará la protección de los trabajadores y eliminará barreras a los cambios de empleo voluntarios de los trabajadores con mayor antigüedad".

Qué es la 'mochila austriaca' que quiere aplicar Feijóo Se trata de una fórmula que liberaliza el empleo: es el trabajador, y no la empresa, quien paga su despido

Reforma fiscal

Un clásico de todo programa electoral es la reforma fiscal. En este caso, el PP se compromete a una reforma "con criterios de eficacia, equidad y sostenibilidad de los servicios públicos".

Aseguran los de Feijóo que esta reforma, que no se detalla más allá de la eliminación de algún impuesto ya citado, está "destinada a proteger el ahorro, la inversión y fomentar la creación de empleo".

Plan para la Atención Primaria

Una de las cuestiones que más preocupa a la sociedad es la situación de la Sanidad Pública, que quedó al descubierto durante la pandemia de Covid.

El mismo PP que en algunas comunidades autónomas ha dejado sin renovar a miles de profesionales sanitarios, reconoce en su programa que existe un "grave problema de déficit de especialistas" en Atención Primaria.

Por ello, plantean elaborar un plan en el que "se combinarán medidas inmediatas, para cubrir plazas con medidas estructurales que aseguren una dotación de personal para la Atención Primaria capaz de permitir que siga siendo el elemento vertebrador del Sistema Nacional de Salud".

Entre las medidas de dicho plan, el PP quiere impulsar "en colaboración con las comunidades autónomas, la incorporación de mil plazas formativas más de medicina familiar a la oferta de 2024".

También proponen reformar "la jubilación activa mejorada para especialistas en medicina de familia y pediatría de Atención Primaria, ampliándola hasta los 72 años". Además, quieren "crear el título de especialista en urgencias y emergencias" e incorporar "incentivos para hacer más atractivas las plazas de medicina de familia y comunitaria, y pediatría en Atención Primaria".

Educación: reformar la 'ley Celáa' y educación gratis de 0 a 3 años

Otro clásico de los programas electorales: cambiar la ley educativa por una propia. "Reformaremos la LOMLOE", anuncia el PP en referencia a la conocida como 'ley Celáa', por el apellido de la exministra de Educación.

El PP también promete que la educación de 0-3 años "será gratuita". Llamativa propuesta que, si bien la ha ido repitiendo Feijóo en los últimos meses, su partido lo haya venido rechazando sistemáticamente en distintas regiones. Incluido él mismo, ya que en 2019 el PP rechazó en el Parlamento de Galicia, siendo el líder del PP presidente gallego, una moción del PSOE que proponía precisamente la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a tres años.

Reforma de la Ley del Constitucional

El mismo PP que lleva años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial plantea en su programa una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional "para devolverle su prestigio institucional, asegurar la excelencia profesional, la desvinculación política, la ejemplaridad de sus miembros y el rigor en sus resoluciones".

Además, con esta reforma, busca solventar "los defectos procedimentales que dificultan su labor" y garantizar "que sus resoluciones se dicten en plazos razonables y estipulados con criterios objetivos".

El PP promete "mejorar los procesos de selección y elección" de los magistrados del Constitucional "para garantizar que no hayan estado vinculados políticamente durante los últimos cinco años, así como los controles de independencia en el ejercicio de sus funciones y un nuevo código ético".

Sedición, malversación... y referéndum ilegal

Como ha venido prometiendo Feijóo desde que se produjo la reforma de la sedición y la malversación, su intención es recuperar estos delitos en el Código Penal.

En el programa, el PP promete mejorar el de sedición "actualizando su tipificación para castigar las formas más graves de deslealtad constitucional". "Regularemos también otras conductas de deslealtad de las instituciones dirigidas a poner en peligro la paz y el orden constitucional, ya sea mediante la convocatoria de referendos o consultas no autorizadas o maquinaciones dirigidas a socavar el crédito de España en la comunidad internacional", agregan los 'populares'.

Respecto a la malversación, prometen recuperarlo "en su formulación anterior a la reforma de 2022, adecuando su definición y penas a los estándares europeos".

Adiós, Ley de Memoria

Otra de las promesas que Feijóo no deja de repetir día sí, día también. Derogar "la mal llamada ley de Memoria", como indica el PP en su programa.

En él, promete "una nueva norma consensuada que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición así como la convivencia democrática de una sociedad, la española, que aspira a la justicia y al reconocimiento de la verdad".

Los condenados por terrorismo no serán elegibles

En otra de las medidas, el PP quiere cambiar la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) con el fin de "impedir que quienes hayan sido condenados por terrorismo puedan ser elegibles" siempre que no hayan acreditado "arrepentimiento, perdón y resarcimiento a las víctimas". Tampoco, indican, "a quienes se encuentren en situación de busca y captura".

Ampliar la prisión permanente revisable

El PP quiere ampliar la prisión permanente revisable, que aprobó un Gobierno del PP en 2015.

La idea del PP es ampliar esta pena "para los condenados por un delito de asesinato con ocultación de cadáver".

Recuperar la caza del lobo

El PP quiere recuperar la caza del lobo al norte del Duero, tal y como estaba establecido hasta 2021.

Los populares prometen así restablecer la situación de protección del lobo previa a 2021 para extraer las poblaciones al norte del Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y permitir el control de la población de dicha especie en esa zona.

Además, el PP promete apoyar la actividad genética sostenible con la participación y la representación del sector e incidir en la aportación económica y de creación de riqueza y empleo en el medio rural. En su programa, el partido de Feijóo califica la actividad de "esencial" y parte del acervo cultural arraigado en gran parte de la sociedad, que incluye beneficios ambientales, de mejora del control de poblaciones y de la gestión del territorio.

El PP promete adoptar medidas para un desarrollo equilibrado de la actividad y fomentar una mayor formación en aspectos como la seguridad, el hábitat o la producción y manipulación de la caza silvestre.

Paquete 'antiokupación'

También dedica el PP un apartado dedicado a la okupación. El partido de Feijóo desglosa un paquete de medidas "antiokupación" entre las que están "agilizar los desalojos" para que puedan realizarse "en un plazo máximo de 24 horas", así como aumentar las penas por delitos de usurpación.

El PP también se compromete a crear "unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal", así como "Unidades de Actuación Inmediata ante las ocupaciones inminentes con protocolos claros y efectivos".