Pocas veces alguien ha hablado de Vox con tanta dureza y serenidad como Lola Herrera aquí

La actriz Lola Herrera se ha pronunciado con tanta serenidad como dureza en contra de Vox en una entrevista en Buenismo Bien, de la Cadena Ser.

Preguntada sobre unas recientes declaraciones suyas, en las que afirmaba que no entendía cómo puede haber mujeres que voten a Vox, Herrera ha respondido: "No he hablado de la ultraderecha realmente, he hablado de las mujeres que votan a la ultraderecha".

La actriz se ha reafirmado en que en los ciudadanos pueden votar a quien quieran porque estamos en una democracia y somos libres, pero ha subrayado que no entiende "a muchos hombres" que votan a Vox. Y ha añadido: "Pero a las mujeres no lo puedo entender porque es un partido que va en contra de nuestros intereses y vida, de nuestras decisiones, de nuestras voluntades".

"Es como si te hicieran recién nacida, sin criterio, y te dirigiesen tu vida, cuando te quedas embarazada qué tienes que hacer. Cosas que son inadmisibles. No entiendo y siempre me quedo con una interrogación en la cabeza porque hay muchísimas mujeres, parece ser, que votan a Vox", ha insistido antes de matizar que "con que le voten dos ya es bastante, y son más de dos".

En ese momento, el periodista Quique Peinado le ha preguntado si ve "similitudes" con el franquismo y Herrera ha sido tajante: "Claro que hay similitudes. Hay similitudes, es un extremo. El franquismo era lo que era. Esto es como dar un salto atrás muy peligroso porque no estamos nada más en España con un partido así y unas voluntades así, sino que en toda Europa realmente hay una movida. Y en norteamérica fíjate tú, que voten a Trump y que sea presidente de EEUU. Es una cosa muy grave, muy grave, muy grave".

Lola Herrera ha subrayado que su preocupación no es por ella ("estoy en la recta final"), pero le preocupa porque tiene hijos: "¿Cómo pueden pedir que nazcan niños si el mundo en el que vivimos es muy complicado? No sé con qué derecho lo piden, si no hay infraestructuras para que esos niños estén en condiciones, fíjate cómo está una parte de la juventud, y también votan a Vox".

"Fíjate qué mal les habremos contado la historia para que no tengan un criterio. No la hemos contado bien desde que comenzó la democracia", ha lamentado.