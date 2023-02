Xabier Fortes no puede contenerse al oír hablar a Garriga de los inmigrantes: le para y suelta esto

El periodista Xabier Fortes no ha podido evitarlo y ha frenado a Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña, cuando éste estaba vinculando inmigración ilegal con terrorismo y con delincuencia.

Durante una entrevista en La Noche en 24 Horas, el dirigente del partido de Abascal estaba afirmando que hay delincuentes por las calles y que eso "lo dicen los datos oficiales del Gobierno de España".

"Habla de dos casos de decenas de miles de personas", ha puntualizado Fortes. Pero Garriga ha insistido: "Imagénese los que hay y no sabemos, por desgracia".

"De momento hay dos, pero terroristas en las calles yo no los veo. Puede ser que estén. Yo no los veo", ha sostenido el periodista, que ha provocado la respuesta del político: "Si los viera me preocuparía". "Pues entonces, si no los hay, no se puede decir que estén", ha razonado el presentador.

"No, pero sabemos. Los datos están, yo creo que es evidente. Los españoles son conscientes de que hay unos datos, de que hay delincuentes en las calles, de que muchos de ellos son inmigrantes ilegales y que no deberían estar en su territorio nacional. Igual que usted o yo pagamos las multas religiosamente, pues entendemos que si alguien entra de manera ilegal y se está saltando las leyes, pues qué mejor manera que hacérsela cumplir", ha argumentado Garriga.

Y ahí ha sido cuando Fortes ha dicho basta: "Ni yo ni usted seguramente nos hemos visto en la necesidad de escapar de un país en guerra, de escapar de una zona de hambre, de ver cómo tus hijos mueren de hambre y buscas en la frontera de la mayor desigualdad de todo el planeta algo mejor para ti y para los niños".

"Fijar el foco en que sea ilegal o no... Habrá que buscar una ayuda a esa gente, pero no tratarles como terroristas", ha reclamado el periodista.

"No estoy diciendo eso y coincido con usted: la mejor ayuda que podemos prestar a esas personas es no hacer lo que hace el Gobierno de Sánchez, que es promover el efecto llamada con millonarias llamadas a subvenciones. Porque el señor Sánchez, y la izquierda en general, es el responsable de que el mar Mediterráneo se haya convertido en un auténtico cementerio", ha soltado Garriga.

Y ahí de nuevo ha saltado el presentador: "Pero vamos a ver, si eso sale de Libia, de Túnez, de Marruecos, de las zonas subsaharianas, afecta a Francia, a España, a Italia. En todos esos países no gobierna Pedro Sánchez". "Yo tengo muy claro que la responsabilidad pasa por frenar ese efecto llamada", ha zanjado el dirigente de Vox.