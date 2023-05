El PSOE de Melilla desliza que hay otro partido implicado en la compra de votos

Ilies Amar/Europa Press via Getty Images

La vicepresidenta de Melilla, la socialista Gloria Rojas, ha asegurado este miércoles que en la ciudad autónoma, sobre la presunta trama de compra de votos para las elecciones del 28 de mayo, "siempre se ha hablado de dos" partidos implicados, "no solamente de Coalición por Melilla" (CPM). Y preguntada por si se refería al PP, ha evitado dar nombres: "No digo nada, no soy quién para decirlo".

Así se ha expresado después de la operación policial que ha deparado una decena de detenidos por presunto delito electoral y pertenencia a grupo criminal, entre ellos el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno de Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal (CPM), y un familiar del presidente de CPM, Mustafa Aberchán, partido que gobierna en coalición en la ciudad autónoma con el PSOE y un ex de Ciudadanos, el presidente Eduardo de Castro.

No habrá pactos con implicados en la trama

Rojas ha afirmado además que el PSOE de la ciudad autónoma, como avanzaron en un comunicado, no llegará a acuerdos tras las elecciones con "partidos que estén implicados", subrayando que lo hacía en plural.

"El PSOE de Melilla no va a pactar con partidos que estén implicados en esta trama del voto por correo. Y hablo de partidos, porque aquí siempre se ha hablado de dos, no solamente de Coalición por Melilla", ha sostenido en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.

Excluye al PSOE del caso: "Fuera de toda duda"

Tras descartar la implicación del PSOE -"está fuera de toda duda y de toda sospecha"-, la dirigente socialista ha insistido en que "cualquier partido que se demuestre que está implicado en esta trama del voto por correo no va a contar" con su apoyo si lo necesitan. En este punto, cuestionada por a qué otro partido de Melilla apuntaba, Rojas ha rehusado pronunciarse y se ha limitado a decir que en los medios de comunicación se habla de dos formaciones

"En varios medios de comunicación han salido que hay dos partidos. Entonces, yo no soy quién, evidentemente, para decirlo. Yo no estoy llevando, lógicamente, las actuaciones judiciales. Yo solo sé que en diversos medios de comunicación han salido dos partidos, sin nombrar", ha señalado.

Y preguntada por si estaba acusando de ello a PP y Vox, ha insistido en no dar nombres, al tiempo que ha abogado por que se investigue hasta el final, para que las personas que lo hayan hecho "cumplan lo que tengan que cumplir en el aspecto judicial", ya que "no se puede consentir".

Sobre si sabía que los captadores de votos iban a barrios para ofrecer dinero a los vecinos, Rojas ha dicho que en la ciudad se conocía que estaba pasando algo así y ha apuntado que los socialistas de Melilla fueron "los primeros en lanzar una petición pública para que cualquier persona que viera, que escuchara cualquier intento de compra de votos, lo denunciara".

"Una campaña de concienciación para decirle a la ciudadanía melillense que era delito comprar, pero también que era delito vender", ha insistido. También ha aprovechado para señalar que pese a sus llamamientos de colaboración al Partido Popular y al líder de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, no ha obtenido respuesta de "ninguno de los dos".

Y ante las noticias que hablan de posibles contactos entre Aberchán y agentes del Gobierno de Marruecos, la socialista ha subrayado que ella lo "desconoce por completo" pero que espera que se siga investigando este tema.