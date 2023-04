El PSOE saca la reforma de la ley del 'sólo sí es sí' gracias a la derecha y sin aval de Igualdad

No ha habido cambios de guion y eso quiere decir que sí habrá cambios en la ley. Este jueves, el PSOE ha logrado sacar adelante la reforma de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del 'sólo sí es sí'. Lo ha hecho apoyándose en los votos del Partido Popular y otras fuerzas de la derecha y con el rechazo del Ministerio de Igualdad y su máxima responsable, una Irene Montero que no ocultó al subir a la tribuna que "seguramente sea el día más difícil que he vivido en este Parlamento como ministra".

La reforma ha sido aprobada con mayoría absoluta, con un resultado de 233 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones. Han apoyado la modificación, como se esperaba, PSOE y PP a los que se han sumado Cs, PNV, CC, UPN y PdeCat. Vox ha rehusado participar en la votación, en medio de fuertes acusaciones a los populares, mientras que Junts per Catalunya (JxCat) se ha abstenido. El otro gran bloque, el del 'no' a esta reforma, lo han integrado finalmente Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.

Montero, que hasta el día antes defendía que había tiempo para un acuerdo con el PSOE, volvió a lamentar que el socio de coalición no se sumase a la propuesta de reforma de Unidas Podemos, que iba en línea con la propuesta de EH Bildu y ERC. Dos socios de investidura que también han rechazado la reforma del PSOE bendecida por el PP y que apostaban por incluir la violencia y la intimidación como agravantes en lugar de crear un subtipo agravado dentro del delito de agresión sexual, la vía del PSOE para que se eleven las penas.

"Costó años de movilizaciones y lucha poner el consentimiento en el centro y la reacción a esta ley ha provocado una vuelta atrás de años", ha indicado Montero, prometiendo que "esta lucha va a seguir teniendo sentido con esta vuelta a atrás, y no, el consentimiento no es un teatro". Como había venido criticando anteriormente, ha criticado la reforma socialista indicando que "basa la credibilidad de la víctimas en las heridas que tiene sobre el cuerpo".

"Quizá si hoy votan a favor es porque esto no es un avance, sino un retroceso para los derechos de las mujeres" Irene Montero, ministra de Igualdad

Montero no ha ocultado la necesidad de hacer cambios en la ley, aludiendo a "la ofensiva contra la ley nos obligó a trabajar para dar una respuesta unitaria como Gobierno" y se ha mostrado crítica con que la modificación vaya a parar el goteo de rebajas de pena o excarcelaciones: "Dicen que hacen esto para resolver el problema, pero saben que ninguna reforma va a evitar las decisiones judiciales de rebajas de condenas". Y ha dejado una reflexión directa a la bancada socialista: "Quizá si hoy votan a favor es porque esto no es un avance, sino un retroceso para los derechos de las mujeres".

Por parte del PSOE, ha sido su secretaria de Igualdad, Andrea Fernández, la que ha defendido la necesidad de esta reforma. Además, lo ha hecho sin ocultar que no le agradaba que les acompañase en el sentido de voto el Partido Popular. "Confieso una sensación agridulce", ha revelado en su intervención, calificando de "decepcionante" que el PP esté "intentando sacar rédito de un tema tan sensible como la violencia sexual".

"El PSOE no modifica ni una coma de la definición del consentimiento" Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE

Fernández también ha dejado un mensaje claro a Unidas Podemos, señalando que "no hay humillación en trabajar por el beneficio de la mayoría, en abordar el feminismo de consensos amplios y sólidos" y nuevamente ha asegurado que "el PSOE no modifica ni una coma de la definición del consentimiento". En esa línea, ha esgrimido que "la reforma del Código Penal que lidera hoy el PSOE pretende revertir los efectos indeseados de la ley y reparar a las víctimas que se han visto afectadas, actuamos desde la responsabilidad, siendo la única formación que ha puesto una solución solvente sobre la mesa"

Por su parte, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha coincidido en su análisis con el de Montero al lamentar que “el goteo de excarcelaciones va a continuar” y que lo que se estaba votando es una reforma de "un gobierno contra sí mismo en el que nadie dimite, pese al daño causado a la sociedad española". La popular ha cargado contra Pedro Sánchez, señalando que "hemos llegado a esta rectificación no para parar esta sangría inmoral sino una sangría electoral, algo que denunciamos".

"Exigimos responsabilidades políticas, no solo un perdón y una rectificación a rastras" Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP

También se ha referido a las disculpas del presidente del Gobierno por los efectos indeseados de la ley del 'sólo sí es sí': "Exigimos responsabilidades políticas, no solo un perdón y una rectificación a rastras, las responsabilidades políticas en modo de ceses y dimisiones, porque no se puede tapar el mayor escándalo político que ha ocurrido en esta legislatura".

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aplaude la intervención de su compañera de partido y ministra de Igualdad, Irene Montero, durante el pleno. EFE/Zipi Aragón

La que se lanzó como una de las normas estrella de Igualdad se acabó traduciendo en una serie de interpretaciones judiciales que activó una cascada de rebajas de condenas y goteo de excarcelaciones de agresores sexuales que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró la pasada semana en 943 y 103, respectivamente. A pesar de las aclaraciones realizadas en el texto y en preámbulo o del llamamiento contenido en la circular remitida por la Fiscalía General de Estado para unificar criterios.