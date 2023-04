Oramas se encara con Irene Montero en el Congreso por el "sólo sí es sí": "No tienen vergüenza"

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha criticado duramente este jueves a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a los dirigentes de Podemos por llamar "derecha feminista" a los que partidos que hoy apoyarán en el Congreso la reforma impulsada por el PSOE para corregir la ley del "sólo sí es sí".

Durante el pleno en el Congreso de los Diputados en el que se debatirá y votará esta modificación, Oramas ha pedido "disculpas de corazón" a la ciudadanía por haber votado anteriormente a favor de la ley impulsada por Igualdad y ha lamentado que "el cambio" de la norma llegue tarde. "El PSOE ha tenido cinco meses para corregir la ley desde que salieron las primeras sentencias. Y ahora lo hacen no por convicción, sino porque les ha supuesto un coste electoral", ha señalado.

A continuación, la diputada canaria ha criticado duramente a Podemos por oponerse a la reforma de su ley. "Lo que es inadmisible es que ayer altos cargos del Gobierno y todos los de Podemos dijeran que había que esperar porque las sentencias no eran firmes, que era mentira que se hubieran excarcelado a más de cien personas, que los medios han tergiversado porque los excarcelados no han salido o que recomendaran a las víctimas que recurran. ¿Por qué no pone una partida para ello? ¡Recurran ustedes, hombre!", ha dicho en un tono rotundo Oramas. Desde su escaño, Irene Montero ha respondido sin turno de palabra a la diputada, lo que ha enfadado aún más a Oramas. "¡Y encima amenazaban con que ayer iba a haber una oleada de nuevos recursos y nuevas excarcelaciones!", ha proseguido la dirigente.

Finalmente, Oramas ha censurado que desde parte de Podemos se le acusara de formar parte de la "derecha antifeminista" por apoyar la reforma del PSOE. "Esta diputada no es derecha feminista. No tienen vergüenza y han hecho daño a las mujeres y a los niños. Corrijan y pidan perdón", ha concluido.

La reforma de la ley del solo sí es sí presentada por el PSOE el pasado febrero saldrá previsiblemente adelante pese al rechazo de Unidas Podemos y con los votos favorables del PP, que ha acordado con los socialistas la inclusión en el texto de varias enmiendas.

En su turno de palabra desde la tribuna, Montero ha contestado a Oramas:

"Llámeme usted sinvergüenza las veces que quiera, pero infórmese antes de subirse a esta tribuna. La Justicia gratuita para todas las víctimas de violencias sexuales es un derecho reconocido en la ley del 'sólo sí es sí'. Y para que se cumpla, señoría, hace falta presupuesto y voluntad política. Una de las primeras propuestas que le hicimos al PSOE junto a la especialización judicial y el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer frente a esta crisis, fue poner el presupuesto necesario para hacer efectivo el derecho que reconoce el artículo 33 de la ley sobre Justicia gratuita y su acceso para todas las víctimas de violencias sexuales. Usted puede subir aquí a llamarme sinvergüenza todas las veces que quiera que yo voy a aguantar el tipo, pero suba aquí informada, por favor".