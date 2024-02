¿Qué es la Democracia Ourensana que se estrena en el Parlamento de Galicia?

Lo venían advirtiendo algunas encuestas previas al 18-F y se ha tornado en realidad. La Democracia Ourensana (DO) del alcalde de dicha capital provincial, Gonzalo Pérez Jácome, ha obtenido representación, pero no ha cumplido con su gran objetivo. Este proyecto político no será decisivo de cara a los pactos postelectorales que podrán decantar una continuidad del Gobierno de Partido Popular o un vuelco a la izquierda capitaneada por el BNG, de la mano del PSOE.

El proyecto provincialista ourensano ha obtenido cerca de un 8,5% de los sufragios en dicha provincia (con el escrutinio al 97,4%), más de 14.500 votos, lo que le otorga un asiento en O Hórreo. Se trataba de la primera vez que DO concurría a unas elecciones, tras amagar en el pasado y acabar solicitando el voto para el popular Núñez Feijóo.

¿Qué es Democracia Ourensana? Se trata de un partido que nació en la ciudad de As Burgas, escorado a la derecha, pero como una clara reacción al dominio histórico del PP en la provincia. Y eso hasta hace unos meses tenía un claro nombre -más bien apellido al tratarse de una saga familiar-, un José Manuel Baltar caído en desgracia tras ser denunciado por ir en coche oficial a 215 km/h.

Lo cierto es que cuenta con larga trayectoria. Nació en 2001 con gran vinculación a la televisión local Auria TV -del propio Jácome-. De ahí trató de dar el salto a la alcaldía ourensana. No lo logró ni en 2003 ni en 2007, pero en 2011 conseguía sus dos primeros ediles, el propio Jácome y Susana Gómez, quien acabaría renunciando. Comenzaba a cobrar protagonismo en los plenos con actuaciones muy llamativas y una posición muy crítica contra el PP -forma parte de la historia gallega el pleno en el que compara la gestión popular con el capítulo del monorraíl de Los Simpsons-.

El alcalde de Ourense y líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome (i) junto al cabeza de lista a las elecciones autonómicas, Armando Ojea (d), entre otras, durante el cierre de campaña del partido celebrado este viernes en Velle (Ourense). EFE /Brais Lorenzo

¿Cómo ha crecido Democracia Ourensana?

En las municipales de 2015 lograron 14.746 votos exportando el proyecto a otros dos concellos y obteniendo ocho en Ourense ciudad. Jácome y su segundo logran asiento en la Deputación de Ourense. No es hasta 2019 cuando, a pesar de ceder un acta de concejal, DO consigue siete ediles y acaba consiguiendo el bastón de mando ourensano. Siempre ha sido un político muy polémico y prueba de ello

En sintonía con esa trayectoria de crecimiento, Jácome se ha pronunciado esta noche. "Este diputado es tremendamente significativo porque a partir de aquí van a cambiar las cosas, no tan rápido como creíamos, pero lo que sí está claro es que van a cambiar y este diputado demuestra todo", ha señalado. Ojea también ha tirado de metáfora esta noche, aludiendo a un proverbio chino "que dice que un primer paso es la mitad del camino y efectivamente esta entrada en el Parlamento de Galicia es un primer paso".

"Queríamos ser clave para condicionar los presupuestos y salvar la provincia de Ourense", ha detallado Jácome, quien ha recordado que es histórico que una formación ourensana irrumpa, en un contexto en el que Vox no lo ha hecho, ni llegó a hacerlo en su mejor momento Ciudadanos.

Jácome (Democracia Ourensana), preguntado sobre posibles pactos: "Enséñame la pasta" El regidor ourensano insiste en que "nosotros pactaremos con el demonio si hace falta, si con ello conseguimos el cielo para Ourense".

Los que querían "pactar hasta con el diablo"

Lo cierto es que el gran premio que perseguían los de Jácome era el de tener en su mano la posibilidad decantar el color político del próximo Ejecutivo gallego, una cuestión sobre la que se han venido pronunciando en múltiples ocasiones, durante las pasadas semanas. Han asegurado que van a poner por delante las inversiones en "la cenicienta", como califican a Ourense de entre todas las provincias gallegas. Eso sí, se trata de la misma formación que ya dio el apoyo al PP para repartirse Deputación y alcaldía y tras haberse negado en repetidas ocasiones a pactar.

En este sentido, tanto Ojea como Jácome han venido aludiendo a una metáfora sobre el cielo y el infierno. Ante los trabajos demoscópicos que vaticinaban la importancia de DO, han dejado claro que un eventual apoyo de su formación a PP, BNG o incluso PSOE no está atado. "Pactaremos con el diablo, sí. ¿Acaso no pactamos con Baltar [expresidente de la Deputación de Ourense]? Más caña que le dio Jácome a Baltar no le ha dado nadie", aseguró Ojea en una entrevista con El País.

"Nosotros pactaremos hasta con el demonio si hace falta, si con ello conseguimos el cielo para Ourense" Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense y líder de Democracia Ourensana

La última vez que el regidor ourensano fue preguntado sobre este asunto, hasta llegó a ironizar con una cita de la película Jerry Maguire. "Show me the money, enséñame la pasta", aseguró en declaraciones a 'Al Rojo Vivo' de laSexta. Según Jácome, "nosotros esperamos decidir realmente el próximo domingo [por hoy] con los votos de los ourensanos y tenemos una frase que ya hemos repetido hasta la saciedad y es que nosotros pactaremos hasta con el demonio si hace falta, si con ello conseguimos el cielo para Ourense".