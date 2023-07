¿Quién ha parado la "ola negra" de Vox? En Europa se pelean por los méritos

El Brussels Playbook de POLITICO es la newsletter con la que desayuna la burbuja europea de Bruselas cada mañana. De los comisarios a los periodistas, pasando por cualquiera que tenga que ver con las instituciones comunitarias. Este martes, su resume se centra en las elecciones generales españolas y explica que en Europa se pelea por ver quién luce ahora la chapa de salvador de la "ola negra" que suponía la ultraderecha, o sea, Vox.

"Vox era el socio de coalición preferido del Partido Popular (PP) de centroderecha del líder conservador Alberto Núñez Feijóo. Pero fíjate en la reacción al resultado electoral de Thanasis Bakolas, secretario general del Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenece el PP: 'Es por la campaña centrista, moderada, inclusiva y responsable de Feijóo que Vox se achicó. No por la campaña de miedo [del líder socialista Pedro] Sánchez', dijo a Playbook", señala en su sumario Jacopo Barigazzi, su corresponsal diplomático. El representante del PPE añadió que son los socialistas los que deberían "hacerse a un lado" y permitir que se forme un gobierno de centro-derecha.

Pero frente a la derecha, que obvia declaraciones como las de Feijóo con Ana Rosa Quintana confirmando que pactaría con Vox si era necesario, la izquierda europea también se apunta el tanto de que la derecha radical se haya desinflado y ni pueda ser llave de Gobierno. POLITICO ha hablado con Mélanie Vogel y Thomas Waitz, copresidentes del Partido Verde Europeo, que afirman que Vox fue "el mayor perdedor de la noche de las elecciones". Vox es definido por este medio, para su audiencia comunitaria, como "un aliado cercano del partido Hermanos de Italia de la primera ministra italiana Giorgia Meloni", por eso es importante la opinión del jefe de la delegación socialista italiana en el Parlamento Europeo, Brando Benifei, quien tuiteó : "La ola negra se detiene gracias a #PedroSánchez y #YolandaDíaz”, líder de la coalición de izquierda Sumar".

Lo que ha pasado en España es importante para Bruselas porque "durante meses, la discusión se ha centrado en una posible alianza entre el PPE y los conservadores y reformistas europeos de Meloni (a los que también pertenece Vox), una idea apoyada por el jefe del EPP, Manfred Weber". "Pero con las elecciones españolas dando un resultado no concluyente , esa conversación ha cambiado", indica el medio.

Bakolas, el secretario general del PPE, enfatizo en sus declaraciones que el voto español -como ya ocurrió en las elecciones griegas, aunque con mejor desempeño para la derecha tradicional-, fue un "rechazo" a las alianzas con los extremos, en ambos lados. "No podemos mirar esta imagen y decir que los españoles sólo enviaron un mensaje a Feijóo sobre Vox -dijo-. También enviaron un mensaje a Sánchez sobre su cooperación con la extrema izquierda y los independentistas [catalanes]", a su entender.

Lo mejor de POLITICO es su "traducción" de las declaraciones a los hechos: "En Bruselas, donde las grandes coaliciones entre socialistas y conservadores son la norma, siempre hay apetito por más acuerdos de este tipo. Y aunque muchos observadores han minimizado las posibilidades de tales escenarios, incluida, por ejemplo, la abstención de los socialistas, Bakolas sugirió algún tipo de colaboración en el centro. 'Ganaron los partidos de centro, subieron hasta los socialistas', argumentó".

Bakolas apuesta por que Feijóo intente formar Gobierno y alude a la necesidad de que el PSOE se abstenga en aras de la gobernabilidad, cosa que el PP no ha hecho en ocasiones previas cuando era el PSOE el que se lo pedía. "No me quiero imaginar que Sánchez decida llevar la inestabilidad política a España y no permitir que gobierne el PP, el partido más votado; creo que sería una gran pena", declara.

En el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), en el que se incluye Vox desde las elecciones de 2019, no creen que los comicios hayan sido decepcionantes, aunque reconocen que el PP les ha quitado cuota. "Cuanto más crece el Partido Popular, menos crece Vox", asume en una entrevista con el citado medio Nicola Procaccini, copresidente del ECR. Aún defiende que de tratarse de unas elecciones europeas, los ultras habrían "doblado" sus votos y se hace fuerte en lo que Vox ya controla. "Ahora está participando en muchas administraciones locales, creciendo más allá de la protesta hacia el gobierno", concluye.