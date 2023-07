Del superviviente Sánchez al hundimiento de Vox: qué dice la prensa internacional del 23-J

Las elecciones generales de este 23 de julio en España han tenido un eco formidable fuera de nuestras fronteras. No sólo en nuestros vecinos europeos, sino en América y el resto del mundo. Y es que se han producido en un momento clave, cuando nuestro país ostenta la presidencia temporal del Consejo europeo, cuando la ultraderecha avanza a pasos agigantados, normalizando lo innormalizable, y cuando el PP europeo trata de abrirse camino. Por eso, lo que pasara en casa importaba fuera.

La inmensa mayoría de las informaciones destacan la victoria de la derecha pero sin esperanzas, el hundimiento de la derecha radical que quería ser muleta de Gobierno, la incertidumbre sobre el próximo gabinete y la capacidad de supervivencia del presidente, Pedro Sánchez. También el calor, el hecho de que se celebraran las primeras elecciones en verano, se llevaba su cuota de tinta y minutos.

El resultado ajustado, de sumas locas, lo resume The New York Times, que señala que "España se ve sumida en la incertidumbre política". Enfatiza que estamos ante unas elecciones "nada concluyentes", que ponen sobre la mesa un "embrollo" que los políticos deben resolver con altura de mirar. Pero en mitad de ese escenario endiablado, el Times destaca la figura de Sánchez, a quien la apuesta del adelanto electoral parece haber dado resultado. "Sánchez, un superviviente político de primer nivel, desafió una vez más las expectativas, aumentando los escaños de su partido en el Parlamento, y ganando suficiente apoyo de sus aliados de izquierda para bloquear por ahora la formación de un Gobierno conservador", escribe.

Este medio en particular es el mejor botón para entender la importancia que se le ha dado a los comicios fuera, ya que, por primera vez, este domingo publicó en vivo el recuento en dos idiomas, inglés y español.

Por su parte, The Washington Post ha estado toda la noche abriendo su web con las elecciones españolas. "La cotación en España deja colgado el Parlamento", titula ante el bloqueo institucional. "Los votantes españoles polarizados no le dieron a los conservadores ni a los liberales una victoria decisiva en las elecciones del domingo, lo que generó un estancamiento político que podría demorar semanas o meses en resolverse", indica. Destaca el mensaje de Sánchez desde Ferraz: "España ha sido clara. El bloque de la devolución, del retroceso, que quiere recuperar todo lo que hemos logrado, del machismo, ha fracasado". La pelea, explica, se ha jugado "en los márgenes". Ahora queda negociar o repetir.

También en EEUU, la CNN destacaba el fallo en las encuestas. Ahora hacen falta "dolorosas negociaciones". "A pesar de un ambiente de fiesta en la sede del PP, los partidarios del partido de oposición le dijeron a CNN que esperaban una victoria más clara", indica su crónica, que recuerda que el adelanto electoral fue una "apuesta política" de Sánchez, que a la postre le ha salido bien. "El emocionante recuento de votos del domingo no ofreció un camino fácil para que se formara una coalición de derecha", constata. Ahora toca ir a ver al rey.

En Reino Unido, el diario más progresista, The Guardian, que ha hecho una intensa cobertura de toda la campaña, se afirma que "los partidos de derecha de España no logran ganar el esperado liderazgo en las elecciones". Su corresponsal subraya "el miedo a que la extrema derecha entrara en el Gobierno por primera vez desde que el país volvió a la democracia", que ha acabado movilizando a los ciudadanos. En una Europa donde el fantasma de la derecha radical se pasea, es lo más destacado para ellos, junto a la "capacidad de apostar y tener éxito" de Sánchez, en cuya jugada del adelanto no todos confiaban.

El conservador The Times pasa de la esperanza, se queda con el embrollo: "Estancamiento en España porque la victoria de la derecha no es suficiente para el poder". Sánchez ha "superado las predicciones", constata, y del PP dice que "no tiene un socio de coalición obvio que no sea el partido de extrema derecha Vox, que perdió más de un tercio de sus escaños, de 52 a 33".

Muy contundentes son países mediterráneos como Francia o Italia. En Le Monde, donde también se sigue abriendo esta mañana con las elecciones españolas, se dice que "España necesita una mayoría tras las elecciones legislativas", pero dentro de la pieza prudentemente titulada, se va a más y se dice que el PP, directamente, "no puede aspirar a gobernar". Habla de un Sánchez "jubiloso". "Lo más probable, sin embargo, es que los resultados electorales, que pillaron a todos los analistas con el pie izquierdo, lleven a un estancamiento en el Parlamento ya un país ingobernable. Y así a nuevas elecciones", augura.

El diario galo de referencia destaca el chasco de Vox, porque mandó el "voto útil" conservador para el PP, aunque fuera insuficiente. Recuerda la "censura de películas y obras de teatro, o incluso su negativa a participar en los minutos de silencio por las víctimas de la violencia machista". "Su programa ultranacionalista, criticando el “fanatismo climático” y rechazando el aborto, proponía en particular revertir el sistema de descentralización español", explica a sus lectores. Eso no ha "cuajado".

"España, la increíble sorpresa de Pedro Sánchez (que incluso podría gobernar)", titula el italiano Corriere della Sera. "Victoria de los populares, caída de Vox, aguante de los socialistas", resume. "El Partido Popular gana, pero sólo en el papel: no tiene números para gobernar. El socialista Sánchez desmiente las encuestas y resiste. Mal Vox". añade. Ahonda en la posibilidad de que Junts termine siendo decisivo y Cataluña "vuelva a estar en el centro".

Repite varias veces que lo que la derecha quiso no fue: "El Gran Giro Político ya no está a la mano. Ni siquiera la alianza con la extrema derecha", expone. "Sorprendentemente, en cambio, aguanta en su conjunto la coalición liderada por el PSOE". Sobre Sumar, como el resto de medios, dice que tuvo un desempeño "razonable" y "de aguante".

El también francés Libération también titula con que "la izquierda resiste", pero que no se ha concretado "una mayoría". "La derecha no tenía nada concreto que oponer al Gobierno", dice uno de sus análisis. "La resistencia del partido socialista al regreso de la derecha conservadora deja a España en la incertidumbre". "En español, ilusión puede significar esperanza. Y desde el pasado miércoles, y el bastante exitoso debate de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, la izquierda no dejaba de repetir que se llenaba de ilusiones sobre una posible remontada", dice su enviado especial. Ha llegado. "La capacidad de resistencia del partido socialista es una sorpresa", ahonda.

"La izquierda resiste el asalto de la derecha", titula por su parte el diario belga Le Soir, "contra todo pronóstico", añade. "El PP no gana la apuesta tanto como se esperaba. La formación de una mayoría promete ser complicada", constata. "Las noches de elecciones siempre deparan sorpresas. ¡Y a veces son grandes!", dice su corresponsal con énfasis.

El semanario alemán Der Spiegel califica los resultados de las elecciones como un último "disparo de advertencia para Europa" aunque lograra evitarse, dice, "el escenario de horror" de un Gobierno con participación de VOX. "La campaña electoral en España mostró lo que está en juego en el resto del continente. Los conservadores se acercan a los ultraderechistas y ponen así en peligro la democracia liberal", dice. La revista señala que aunque se puede decir que al final España votó contra el extremismo esto sólo es "la mitad de la verdad".

Destaca la amplia cobertura dedicada a España por Politico, que en caliente tituló "Pedro Sánchez aguanta la subida de la derecha" y ahora, en un análisis, se centra en "El complicado camino de Sánchez hacia la victoria tras el impactante resultado de las elecciones españolas". "No hay ningún escenario en el que los diputados españoles vayan a apoyar un Gobierno en minoría formado por el Partido Popular y Vox, y Feijóo no parece tener suficiente apoyo entre los partidos regionales más pequeños… Este resultado abre la puerta a que Sánchez se quede en el poder", escribe su enviado especial.

"Si pensabas que el drama político en España concluiría con las elecciones nacionales del domingo, piénsalo de nuevo", añade en un análisis muy fresco y cercano, en el que avisa de que el presidente "tendrá que actuar con rapidez para demostrar que su apuesta por permanecer en el poder es realista".