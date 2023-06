Quiénes son y de dónde vienen los nuevos 'barones' y 'baronesas' de Feijóo

Seis comunidades seis. Es el número mágico del PP tras las elecciones del pasado domingo 28 de mayo, en las que los de Alberto Núñez Feijóo lograron sumar dos millones de votos más y hacerse con seis regiones en las que, previsiblemente y dependiendo de la ultraderecha, podrían acabar gobernando.

Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, La Rioja y Extremadura, arrebatadas al PSOE, y Cantabria, al PRC de Revilla. Detrás de cada territorio, un nombre propio. Un rostro que, para la mayoría de los españoles —salvo para los muy 'cafeteros'—, son un grupo de desconocidos.

Porque seguramente al común de los mortales no les suenan los nombres de María Guardiola, Carlos Mazón, Marga Prohens o Jorge Azcón, salvo que sean de las regiones donde probablemente terminen gobernando.

Pero ellos van a ser los nuevos 'barones' y 'baronesas' de Feijóo, el grupo de hombres y mujeres que van a protagonizar la política territorial durante la próxima legislatura.

Carlos Mazón (Comunidad Valenciana)

Carlos Mazón, líder del PP valenciano y candidato a la presidencia de la Generalitat. Europa Press via Getty Images

Aunque no lo parezca, en los últimos años ha sido un habitual del PP valenciano, aunque, eso sí, en un discreto segundo plano. Hasta que Pablo Casado, antes de ser fulminado por los suyos, lo eligiera como el hombre para renovar el partido en esta comunidad, tan castigada por la corrupción procedente de las filas 'populares'.

En política desde 1999, cuando fue nombrado director del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) durante el gobierno de Eduardo Zaplana, Mazón fue director general de Comercio y Consumo de la Generalitat, y vicepresidente y diputado de Obras de la Diputación Provincial de Alicante.

Dejó la política durante una década, en la que fue nombrado director gerente de la Cámara de Comercio de Alicante. En ese impás, por cierto, se presentó con su grupo, Marengo, a representar a España en Eurovisión.

Cuando Casado lo 'rescató', consiguió que fuera elegido presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Ahí marcó un perfil negociador con el resto de partidos. A los pocos meses ya era presidente del PP valenciano en sustitución de Isabel Bonig.

A sus 49 años, Mazón ha dado con su victoria la gran alegría para Feijóo en una comunidad, la valenciana, que aporta a las generales la friolera de 33 diputados en las generales y que ha sido un feudo histórico del PP hasta que hace ocho años cayó de manos del PSOE gracias al pacto del Botánico.

Jorge Azcón (Aragón)



Jorge Azcón, candidato del PP a presidir Aragón. Europa Press via Getty Images

Alcalde de Zaragoza desde 2019, Azcón, también de 49 años, ha ejercido la mayor parte de su trayectoria política en la capital de Aragón, la comunidad autónoma que ahora aspira a gobernar tras un gran resultado que, sin embargo, no le impedirá depender de la ultraderecha para conseguir el sillón de presidente.

Azcón es experto en llegar a acuerdos para alcanzar el poder. Lo hizo en 2019, cuando pactó con Ciudadanos para acceder al bastón de mando del Ayuntamiento. Sin duda, los naranjas eran un socio mucho más cómodo que los de Abascal.

Abogado de formación, el probable futuro presidente de Aragón ha trabajado desde el año 2000 en la política municipal. Padre de dos hijos, ha trabajado como director territorial en Aragón de la empresa MRA, dedicada a la promoción de viviendas de protección oficial.

El PP esperaba un buen resultado en esta tierra, gobernada desde hace dos legislaturas por Javier Lambán. Y lo ha logrado, vaya que sí. 100.000 votos y 12 escaños más que en 2019. Los siete asientos de la ultraderecha le pueden convertir en presidente y seguir así los pasos de Luisa Fernanda Rudi, quien también fue primero alcaldesa de Zaragoza y después, presidenta regional.

Los medios locales hablan de él como un político cercano, muy bregado en el contacto con el ciudadano, tanto de su etapa de concejal como de alcalde. Y un hombre de partido, con la importancia que eso tiene a la hora de ser un 'barón' territorial.

Marga Prohens (Baleares)

Marga Prohens, candidata del PP a la presidencia de las Islas Baleares. Europa Press via Getty Images

Es, quizás, uno de los rostros menos conocidos para el ciudadano medio de entre los nuevos líderes regionales del PP.

Pero la realidad es que a Marga Prohens la hemos podido ver mucho esta legislatura. Diputada en el Congreso, ha sido la encargada de preguntar miércoles sí, miércoles también, a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Con la polémica generada por la ley del 'sólo sí es sí' y la rebaja de penas y excarcelaciones de agresores sexuales, Prohens ha tenido mucho protagonismo y se ha llevado verdaderas ovaciones de los suyos en el hemiciclo.

En el Congreso ha formado parte de la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, algo que califica como "una experiencia maravillosa" por el contacto con las organizaciones sociales.

"Yo tengo un alma social y una experiencia social. Es muy importante entender que la política social es también gestión y que la bandera de lo social no es exclusiva de la izquierda. Yo pienso dar la batalla en estos temas. Hay que romper el cliché de que sólo la izquierda tiene corazón, yo les aseguro que tengo un corazón que late muy fuerte y que es muy sensible y muy empático al sufrimiento ajeno", explicaba en declaraciones a El HuffPost hace unos meses.

Traductora de formación y madre de dos hijos, Prohens ha trabajado en diversos sitios, desde Intermon Oxfam al Club Nàutic Sa Ràpita, pasando por un bufete de abogados.

En el PP confiaban en tener un buen resultado en Baleares y Prohens, a sus 41 años, ha logrado recuperar una plaza que históricamente había gobernado el PP, aunque con funesto recuerdo por los escándalos de corrupción del gobierno de Jaume Matas. Nueve escaños y 60.000 votos más que en los pasados comicios.

María Guardiola (Extremadura)

María Guardiola celebra los resultados del PP en Extremadura. Europa Press via Getty Images

La gran sorpresa para el PP el 28M. Nadie se lo esperaba... salvo ella, que siempre confió. 28 escaños, igualando al PSOE, aunque con menos votos. Dependerá también de Vox y eso choca con su perfil de moderada.

De hecho, representa un ala bastante progresista dentro de los nuevos líderes del PP. En una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE, Guardiola irritó a los votantes de Vox e incluso al portavoz de la formación de extrema derecha en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, por defender al colectivo LGTBI, el aborto, la lucha contra la violencia machista y la inmigración.

"Ser del PP no significa no tener un alma muy social", expresó hace unos meses en una entrevista con este diario en la que ya se veía presidenta. "Lo noto en la calle, el cambio se nota en la calle todos los días. La gente necesita tener una alternativa, ser escuchada y que haya un cambio. Yo no he venido a la política a subir los decibelios. Se grita mucho cuando no hay nada que ofrecer ni que decir y yo tengo mucho que escuchar", dijo entonces.

Y está a las puertas de conseguirlo, pese a que no empezó con muy buen pie tras un desliz al criticar que en el tren de alta velocidad entre Badajoz y Madrid no había enchufes en los asientos. Tras percatarse de su error por las críticas en redes, no dudó en pedir disculpas.

Sin duda, los extremeños perdonaron este 'desliz' a esta cacereña de 44 años licenciada en ADE y que ha trabajado de funcionaria de carrera para la Junta de Extremadura. Tuvo el valor de presentarse para sustituir a todo un clásico del PP extremeño, José Antonio Monago, el único presidente 'popular' que ha tenido esta región —entre 2011 y 2015—.

Es, como los anteriores, la candidata elegida en su momento por el defenestrado Pablo Casado para convertirse en la primera mujer en presidir la Junta de Extremadura. Si Fernández Vara no lo impide, puede lograrlo en los próximos meses.

Gonzalo Capellán (La Rioja)

Gonzalo Capellán, futuro presidente de La Rioja. Europa Press via Getty Images

Probablemente, uno de los más desconocidos para la ciudadanía, pero también uno de los grandes triunfadores de la noche.

Porque no sólo Isabel Díaz Ayuso logró mayoría absoluta el 28-M, también lo consiguió él en La Rioja, arrebatándole esta comunidad al PSOE de una manera apabullante. De 12 a 17 escaños. Los necesarios para no depender, como otros compañeros de partido, de la ultraderecha. Y regreso del PP al gobierno riojano, donde no ganaba desde el 2011.

"Siempre he tenido muy claro de dónde vengo, una familia trabajadora de Haro, donde mi padre desde su trabajo de herrero y mi madre desde la gestión del hogar me han educado de la mejor forma posible junto a mis hermanos. Pero sobre todo he mamado el respeto a cada vecino, a cada ciudadano, merced a la influencia de mi padre que durante 27 años fue alcalde de Haro", explica en su web personal.

A sus 51 años, Capellán, catedrático de Historia Contemporánea y profesor en la Universidad de La Rioja, se convertirá en los próximos meses en un rostro conocido de la política española.

Casado y con un hijo, es un desconocido para el resto de españoles, pero no para los riojanos. Ha sido director general de Cultura de La Rioja y consejero de Educación, Cultura y Turismo del gobierno riojano.

Tras ejercer como consejero de Educación para el Reino Unido e Irlanda, es designado candidato del PP para La Rioja en octubre de 2022. Una decisión más que acertada a tenor de los resultados del pasado domingo.

María José Sáenz de Buruaga (Cantabria)

María José Sáenz de Buruaga, candidata del PP a presidir Cantabria. Europa Press via Getty Images

Otra gran desconocida pero que también, como Capellán, tiene allanado el camino hacia la presidencia.

Porque, aunque se quedó a tres escaños de la mayoría absoluta, los 15 asientos (seis más que en 2019) le van a dar el puesto de presidenta de Cantabria después de que Miguel Ángel Revilla, el presidente en funciones y líder del PRC, haya anunciado que su partido facilitará su investidura para evitar la entrada de la ultraderecha en el gobierno.

Esos nueve diputados del 2019 eran cosa suya. Porque Sáenz de Buruaga fue la candidata en 2019 después de que la apuesta de Pablo Casado, la exatleta Ruth Beitia, durase apenas dos semanas. Ella tuvo que coger las riendas y sufrir un resultado malo del que se repuso el pasado domingo.

Su llegada al liderazgo del PP cántabro tampoco fue plácido, precisamente. Ganó por cuatro votos y se produjo una guerra interna en el partido. Además, en 2019 Casado decidió que no fuera ella, sino Beitia, la candidata.

Parecía defenestrada y, lo que son las cosas, cuatro años después Casado está fuera del partido y ella, a las puertas de la presidencia de Cantabria.

Casada y con una hija, Sáenz de Buruaga, de 54 años, lleva en política desde 1995. Desde entonces, ha sido concejala, diputada autonómica y hasta vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales entre 2011 y 2015. Y ahora, si nada se tuerce, presidenta regional.