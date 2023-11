Las reacciones a la propuesta de la ley de amnistía: de "acuerdo histórico" a "nueva humillación"  

Y los mejores pronósticos del PSOE para este lunes se han cumplido. El grupo parlamentario socialista ha registrado en el Congreso la proposición para la futura ley de amnistía, la norma pactada con Junts que ha permitido desbloquear la investidura de Pedro Sánchez, cuya fecha también ha sido anunciada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para los próximos miércoles y jueves de esta semana.

En una mañana que ya venía marcada por la resaca de la multitudinaria protesta del domingo convocada por el Partido Popular y por el anuncio de Vox de que se querellará contra Sánchez y pedirá al Tribunal Supremo que suspenda su debate de investidura, las reacciones no se han hecho de esperar.

PP: "Quien debería irse de este país en un maletero es..."

En esa línea, el vicesecretario del PP, Miguel Tellado, ha retomado la petición de repetición electoral que demandó Feijóo ayer para seguir cargando contra el PSOE con dureza. "Creo que quien debería irse de este país en un maletero es el propio Pedro Sánchez", ha sostenido en rueda de prensa.

Tellado comparecía al término del comité de dirección de su partido, pero ya previendo que se podría registrar el texto de la proposición de ley de amnistía, calificándolo de "una nueva humillación".

La ley de amnistía abarca del 9-N al 1-O, reconociendo la Constitución y el marco jurídico español “Todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional”, dice la exposición de motivos de la ley, registrada en el Congreso.

PSC: una "buena ley" que descansa en la "convivencia"

La portavoz del PSC, Èlia Tortolero, ha asegurado este lunes que la amnistía será "una buena ley", que entrará dentro del marco constitucional y se fundamentará "en la convivencia", y ha señalado que se registrará "en breves" en el Congreso. "Será una buena ley, será una ley constitucional y será una ley que tiene su fundamento en la convivencia", ha remarcado la portavoz socialista.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Tortolero ha celebrado que, con los distintos acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez, se haya cumplido el "mandato" de la ciudadanía tras el 23-J: "Frenar un gobierno del PP y Vox y poder tener un gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez que mire hacia el futuro y trabaje para la convivencia, que sea el reflejo de la España real, plural y diversa".

Yolanda Díaz (Sumar): "Un acuerdo histórico"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también se ha pronunciado este lunes, durante una reunión en el Congreso con su grupo parlamentario, sobre la ley de amnistía. Lo ha hecho apenas unos momentos antes de que la norma fuese registrada en las Cortes.

Sobre la propuesta de ley, Díaz ha indicado que "hay mucha gente que duda" y que "no comprende lo que está pasando en nuestro país". "Incluso hay quien no lo comparte y que no le gusta la amnistía", admite. Pero cree la dirigente de Sumar que "la amnistía no va de unos pocos" sino "de muchas gentes que, con el mejor criterio, han sido directores de una escuela y han abierto ese centro público" para la votación del 1 de octubre de 2017. "Es para la gente común", ha agregado.

En esa línea, la líder de Sumar ha recordado que se trata de un conflicto que viene de lejos. "La generación de mis padres han dado lo mejor de su país en momentos que eran muy dramáticos, supieron estar a la altura de las circunstancias. Hoy damos un paso más para terminar con un conflicto al que nunca debimos haber llegado", ha celebrado.

Junts: "Se tiene que hacer bien"

La propia portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, daba pistas esta mañana sobre el estado del texto que se registraría horas más tarde en el Congreso. En declaraciones a la catalana TV3, la que formó parte del equipo negociador junto a Puigdemont en Bruselas reconocía que faltaban "flecos" de "aspectos técnicos" por cerrar: "Cuando el texto esté cerrado y acordado lo veremos todos".

No obstante, Nogueras aseguró que el texto a registrar sería el mismo que el pactado con Junts, sin "añadidos diferentes" fruto de conversaciones con otros partidos. Con todo, la portavoz de Junts señaló la importancia de que esta ley "se tiene que hacer bien" para que no ocurran episodios complicados como el de la pasada reforma del Código Penal. Además, también reconocía que "no tenemos garantías de que haya un juez prevaricador que no ponga en práctica la ley de amnistía", en referencia a si recogía o no el factor vinculado al lawfare.

ERC también ve "flecos técnicojurídicos"

En línea similar a la de Junts se han pronunciado también desde la otra gran formación independentista catalana, ERC. Su portavoz, Raquel Sans, aseguraba antes de su registro que era "precipitado" decir que el texto estaba cerrado, puesto que aún restaban por pulir "flecos técnicojurídicos".

Con todo, estaba haciendo alusión a la última copia que tenían del borrador de la proposición de la norma, que habían recibido pasadas las 2.00 horas de esta madrugada. Un asunto clave, puesto que para Esquerra la prioridad pasa por que la ley de amnistía afecte a todo el mundo vinculado al 9N, al 1-O y las "protestas posteriores", como ha sido recogido finalmente. Así, tampoco descartaban los republicanos cambios de la norma en el trámite parlamentario.

Vox advierte al PP: ante el "golpe de estado" se requiere movilización "permanente"

En el espectro de la derecha, también continúan los mensajes velados en una suerte de competición por capitalizar el malestar ciudadano contra la amnistía. Desde Vox han insistido esta mañana en una línea más dura de presión en la calle. El líder de la formación ultra, Santiago Abascal, ha advertido al PP de que "ante el golpe de Estado" de Pedro Sánchez no caben sólo "las movilizaciones de los domingos", en referencia a las protestas multitudinarias de ayer. A juicio de Abascal, la respuesta a los pactos de investidura ha de ser "permanente".