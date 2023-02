La revelación de Olona a Jordi Évole sobre Abascal: "Tiene limitaciones"

La exdiputada de Vox Macarena Olona ha asegurado en una entrevista en Lo de Évole, el programa que Jordi Évole presenta en La Sexta, que Santiago Abascal no tiene todo el poder sobre las decisiones del partido.

Así se ha podido ver en un adelanto del programa que se ha emitido en El Hormiguero en el que Olona afirma también que miembros de Vox están "difundiendo una serie de bulos" sobre ella.

"Además no van de frente, que se están reuniendo con periodistas, con personas relevantes, para decir que yo estoy loca, que tengo problemas de salud mental, es muy injusto, no solo porque es absolutamente mentira, sino que yo lo he dado todo por ese proyecto", se lamenta la exdiputada.

"Necesitan destruirme. Si alguien en Vox tiene la impresión de que no se puede salir del partido del macho alfa sin pedir permiso ni autorización, conmigo se ha equivocado profundamente, se ha equivocado de cojones", avisa.

Además, afirma que de Abascal sólo puede decir que "es una buena persona, pero tiene limitaciones". Évole le pregunta en ese momento de qué limitaciones habla y Olona afirma: "Bueno, es evidente que Santi no es libre, las decisiones sobre Vox no siempre se toman en Vox ni por los rostros visibles".

El periodista también le pregunta: "¿Ha descubierto ahora que hay nazis en Vox?". "¡Hombre! ¡Hombre!", exclama.