Abascal acusa a Sánchez y a los diputados que le apoyarán en la investidura de "dar un Golpe de Estado"

Una serie de catastróficas desdichas. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a seguir protagonista y este miércoles no habido sorpresa durante su intervención en el Congreso. Ha acusado a los diputados que apoyarán la investidura de dar “un Golpe de Estado”, pero, esta vez, ha subido la apuesta y no ha dudado en comparar a Pedro Sánchez con Hitler.

El ambiente ya venía caldeado desde que la formación ultraderechista se convirtió en el principal partido en respaldar y acudir a las manifestaciones frente a la sede nacional del PSOE en contra de la amnistía. Pero lo de este miércoles no se ha quedado corto.

Abascal ha arrancado su discurso cargando contra la acción del Parlamento. "No puede suprimir ni coaccionar al Poder Judicial. No puede consagrar la desigualdad de los españoles ante la ley. Este Parlamento no puede derogar la Constitución con una ley de amnistía que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico”, ha señalado.

Abascal cree que Sánchez “no puede hacerlo legalmente”, pero parece que “más de 176 diputados, presumiblemente, avalarán una investidura que destruye la propia autoridad de esta Cámara y darán mañana el primer paso para un Golpe de Estado”. “Para iniciar el fin de la democracia”, ha añadido.

“Si este Parlamento no respeta las leyes, ¿quién está obligado a respetarlas?”, ha cuestionado, antes de razonar que Sánchez “ha pactado con un prófugo de la Justicia en el extranjero”.

"Quiere liquidar el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la convivencia pacífica en nuestra nación. Acuso al señor Pedro Sánchez de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe en connivencia con las minorías separatistas", ha criticado.

Su comparación con Hitler

Cuando parecía que el discurso no se podía agravar más, Abascal subió el listón y sacó a pasear a Hitler en su intervención, comparándole con el candidato socialista.

"De la misma manera, con apariencias de legalidad, llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler", ha indicado, en un primer momento, antes de dejar la puntilla que ha hecho saltar todas las tensiones.

"Entiendo que les puede molestar, pero es que Hitler también llegó al poder a través de unas elecciones. y sólo después maniobró para liquidar la democracia", ha proseguido. Algo por lo que Francina Armengol, presidenta del Congreso, se ha visto obligada a pararle los pies.

Abascal arrastra los gritos de la calle y compara a Sánchez con Hitler El dirigente de extrema derecha acusa al socialista de haber dado un golpe de Estado, referencia que le ha costado el reproche de la presidenta del Congreso.

La dirigente de la Cámara Baja le ha frenado de golpe, exigiéndole respeto al "decoro de la sede de la soberanía nacional". España "sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado", y "no puede ser que un representante del Congreso vaya en contra de los propios cimientos de la democracia".

Armengol le ha pedido que retirara sus palabras, pero el líder de Vox no ha querido recular y sólo ha justificado que ya lo hará la presidenta por "orden de la mayoría socialista". "Demostrando que efectivamente nuestra denuncia es una realidad, que ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso", ha intentado apostillar.

Unas palabras que son un ejemplo "de incitación al odio"

Cuando parecía que llegaba el turno de réplica de Sánchez, Abascal ha cerrado su discurso anunciando que iban a abandonar el Congreso. "No estamos ante una investidura, estamos ante un golpe a la nación. Ahora puede usted lanzar a sus embustes a quien quiera escucharle, que nosotros nos iremos junto al pueblo español", ha apuntado en el fin de su intervención, segundos antes de que todos los diputados de Vox salieran de la Cámara Baja.

Pero la cosa no iba a quedar ahí y, mientras las cámaras todos apuntaban al candidato socialista, el protagonista fue otro, el portavoz del PSOE en el Parlamento, Patxi López.

"Acabamos de escuchar una serie de expresiones que en sí mismas son un delito de incitación al odio. Pero cuando se va más allá y se refieren al presidente legítimo de este país, como golpista, y a los socialistas como preparadores de un golpe", ha reprochado.

Patxi López ha recalcado que el líder del partido ultraderechista ha defendido que "el presidente debería estar diagnosticado y pedir una cita". "Es una ofensa al conjunto de esta Cámara. Los socialistas hemos combatido a todos los dictadores y golpistas. Y algunos lo único que hacen es añorarlos".

Sánchez, lejos de responder a todos las ataques que Abascal había lanzado contra él, se ha limitado a compartir las explicaciones del portavoz del PSOE e instar a la presidenta del Congreso a retirar una afirmación que, finalmente, serán retiradas del Diario de Sesiones.

El líder de Vox no ha perdido la ocasión para volver a ser uno de los protagonistas del debate de investidura, aunque lo ha hecho trasladando el discurso de los ultras que llevan varios días incendiando las calles cercanas a Ferraz al hemiciclo.