Rufián dice que Pérez-Reverte es "un referente" y "un ejemplo" para él pese a sus diferencias

Gabriel Rufián, portavoz y candidato de ERC, ha pasado un rato agradable con David Andújar paseando por la impresionante librería Akira Cómics de Madrid, donde el diputado ha contestado a las cuestiones del presentador de Prohibido hablar de política.

Una de ellas, respecto a un escritor que está en las antípodas de su pensamiento: Arturo Pérez-Reverte.

"¿Es verdad que uno de tus referentes en esa época [de estudiante] era Pérez-Reverte?", le pregunta Andújar.

"Y aún a día de hoy", contesta rotundo Rufián. "Creo que a día de hoy, Pérez-Reverte, que se me entienda, como corresponsal de guerra, es un ejemplo para la profesión", añade.

El portavoz republicano explica que veía al periodista y escritor cuando era joven retransmitiendo desde el terreno la guerra de los Balcanes desde la extinta Yugoslavia, en regiones como Sarajevo y Bosnia.

"Fue un referente y lo sigue siendo. Pensamos muy diferente, sé que me da hasta en el carné de identidad, pero eso no me abstrae de valorarlo", asegura Rufián.

De hecho, el diputado considera que una de sus virtudes es ser "capaz" de abstraerse "y saber ver el talento de alguien, aunque piense diametralmente diferente". "Con el límite del fascismo", matiza.

"Hay gente que piensa muy diferente a mí, que dice burradas sobre lo que yo represento, pero a la que sé valorar el talento. Hay gente que no me gusta lo que dice pero me gusta cómo lo dice", añade.

Andújar quiso saber si había logrado hablar alguna vez con Pérez-Reverte. "Directamente, no. A través de conocidos y amigos comunes. Y nada, saludarnos, sin más", explica.