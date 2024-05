Advierte sobre algo que hay que hacer al viajar a Marrakech: para tener en cuenta

La creadora de contenido conocida en TikTok como @carlaverahuerta ha lanzado un mensaje en forma de consejo para todos aquellos que tengan intenciones de viajar hasta Marrakech, una ciudad de Marruecos.

"El aeropuerto de Marrakech no acepta las tarjetas de embarque en el móvil", ha advertido la usuaria al principio del vídeo, que cuenta ya con más de 5.000 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Tal y como indica, por propia experiencia, al hacer 'chek-in' con Ryanair ha "notado algo diferente" y es que indica, muchas veces, que no es válido llevar las tarjetas de embarque sin imprimir.

"De hecho, las clásicas máquinas donde lo escaneas y pasas para el control no están abiertas, hay una persona que lo revisa manualmente", ha afirmado, recalcando que no se podrá acceder al control de seguridad si no te sellan el papel previamente.

Sin embargo, hay usuarios que expresan en los comentarios que en algún viaje que han hecho nunca le han pedido los billetes impresos, por lo que ha generado cierto debate. Según informa 'Ester Traveller', para volver y, sobre todo, dependiendo de la compañía aérea, se debe imprimir la tarjeta de embarque.

Hay establecimientos en el mismo aeropuerto donde se pueden imprimir, por lo que es algo que no supone algun tipo de problema a la hora de viajar al país.