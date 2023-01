Sánchez pregunta a Feijóo si tiene mucha experiencia como cartero: la reacción es desconcertante

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desconcertado con la reacción que ha tenido en el Senado cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha atacado por su nombramiento como presidente de Correos por parte de José María Aznar.

"¡El colmo del descaro es lamentar que el Gobierno nombre al presidente de Correos cuando usted fue nombrado por el señor Aznar como presidente de Correos!", ha exclamado Sánchez.

Y para rematar ha añadido: "¿O es que a usted, señor Feijóo, le nombraron presidente de Correos por su dilatada experiencia como cartero?".

Lo llamativo de la escena es que las cámaras han enfocado en ese momento al líder del PP, que estaba afirmando muy tranquilo y muy despacio con la cabeza.

Poco antes, Feijóo había emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "disculparse" por las consecuencias de la llamada ley del 'solo sí es sí' y ha afirmado que el Gobierno rectifica ahora, después de más de 300 rebajas de condenas a agresores sexuales, por sus "intereses electorales" ante los comicios del próximo 28 de mayo.

"No da marcha atrás por decencia, solo lo hace por miedo. No le importa tanto el daño causado a las mujeres como las encuestas", ha proclamado Feijóo durante su intervención ante el Pleno del Senado, done ha afirmado que esta norma "no es fruto de un error" sino el resultado de la "insensibilidad" de Sánchez y de su "irrelevancia como presidente".