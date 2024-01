Sánchez: ​"La inmigración irregular y el control de fronteras son competencias del Estado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rebajado este lunes el alcance del acuerdo alcanzado con Junts en política migratoria a cambio de su abstención para sacar adelante la semana pasada los tres primeros decretos del Ejecutivo en esta legislatura.

En una entrevista en el programa matinal de Radio Nacional de España (RNE), el líder socialista ha subrayado que todo lo relativo al control de fronteras e inmigración irregular "esta residenciado en el Estado" y que no son competencias que puedan ser delegadas o transferidas a una región. Sí considera, en cambio, que se puede trabajar "para mejorar la cooperación" entre Gobierno y CC.AA. en otras cuestiones como "la ordenación de la inmigración y las políticas de integración social".

De hecho, Sánchez ha subrayado que artículo 149 de la Constitución es claro en lo relativo a estas competencias y recuerda a su vez que la UE, bajo presidencia española, ha aprobado recientemente un nuevo pacto de migración y asilo que es de obligado cumplimiento para todos.

Sobre las críticas vertidas contra Junts por ser un partido xenófobo, Sánchez ha señalado que Cataluña es una de las regiones "más solidarias" con los inmigrantes y que nunca ha habido una respuesta en contra sobre la acogida de menores no acompañados, como sí ocurrió recientemente "en otras comunidades donde gobiernan PP y Vox". "Quien ha incorporado a un partido xenófobo a las instituciones no es el PSOE. Nosotros tenemos una política muy humanista con todo lo referido a la inmigración y somos un país a la vanguardia de la integración social", ha explicado.

Sobre los pactos alcanzados con el partido de Puigdemont, con quien ha reconocido que no ha mantenido contactos hasta ahora, el presidente del Gobierno los justifica asegurando que estamos "en la época de mayorías fragmentadas y tenemos que negociar". "Es buena noticia que los partidos independentistas estén hoy participando en la política española. Y yo quiero que España avance en la creación de empleo, ampliando derechos y fomentando la convivencia. Yo me encontré un país roto por la impericia de quien estaba antes", ha dicho.

Sánchez ha admitido que va a "sudar la camiseta hasta la última gota" para conseguir todos los acuerdos necesarios porque tiene enfrente a un PP que "actúa contra el interés general del país". "Yo voy a buscar debajo de las piedras cualquier voto para subir las pensiones o mejorar las condiciones de la gente. Si pudiera lograr acuerdos con el PP, lo haría. Pero tenemos una oposición destructiva que identifica ir contra el Gobierno con ir contra la sociedad", ha asegurado.

Además del acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución esta semana, Sánchez también espera encontrar apoyo en el PP para el plan que impida el acceso de los menores a contenidos pornográficos y para la renovación del CGPJ, un asunto incompleto desde hace ya cinco años. "Yo he llegado a tres acuerdos con el PP que rompieron unilateralmente porque no hay un líder de la derecha autónomo. El PP da lecciones de constitucionalismo pero luego no se aplica", ha dicho.

Por último, preguntado sobre si la Comisión Europea - que actúa de mediador - pide la renovación del sistema para elegir a los jueces del CGPJ, Sánchez ha sido tajante al asegurar que el poder legislativo "debe tener voz y voto" en el "refrendo" de los jueces propuestos por el propio poder Judicial. "Es un sistema que llevamos utilizando más de veinte años", ha concluido.