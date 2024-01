El Gobierno salva in extremis el decreto ómnibus y el de las medidas anticrisis queda en el aire por un empate

Sorpresón. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante este miércoles el decreto ómnibus con las reformas de la administración de la Justicia, mientras que la votación para la convalidación de las medidas anticrisis tendrá que repetirse al producirse un empate a 171 votos. El pleno del Congreso sólo ha rechazado la reforma del subsidio de desempleo promovida por Yolanda Díaz después de que Podemos haya votado en contra.

El giro de guion ha sido mayúsculo al darse por descontado que Junts votaría en contra de los tres primeros decretos del Gobierno en esta legislatura, lo que hacía imposible su convalidación. La portavoz del partido de Puigdemont en el Congreso, Míriam Nogueras, aseguraba esta mañana desde el atril que Junts no había garantizado con el apoyo a la investidura "la estabilidad" al Gobierno y pidió que los decretos se hicieran "sin trampas" para poder contar con su voto afirmativo.

Los siete votos de Junts eran imprescindibles para convalidar las medidas recogidas en el escudo social del Gobierno o en el decreto para la reforma del subsidio del desempleo, así como las reformas necesarias en la administración de Justicia para acceder a los 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Sin embargo, y para sorpresa de todos, Junts ha decidido no participar en la votación telemática para ninguno de los tres decretos.

De este modo, el decreto ómnibus, sobre funcionamiento de la justicia, la organización del trabajo de los funcionarios y el mecenazgo, ha sido aprobado con 172 votos a favor y 171 votos en contra, sin ninguna abstención. Mientras, los votos del decreto sobre las medidas del paquete anticrisis han quedado empatados, con 171 votos a favor y 171 en contra, por lo que habrá nueva votación. El Gobierno sólo ha perdido en lo que respecta a la conciliación y sobreprotección por desempleo impulsado por el Ministerio de Trabajo, que no ha recibido luz verde después de que Podemos votara en contra (176 noes y 167 síes).

La venganza 'en plato frío' de Podemos a Díaz

La formación liderada por Ione Belarra ha consumado su particular 'vendetta' a Yolanda Díaz al considerar que la propuesta de Trabajo conlleva un recorte de las cotizaciones para las personas mayores de 52 años que reciben esta prestación, al pasar del 125% de la base mínima actual al 105% en 2027. De este modo, el trabajador generará una pensión algo más baja que la que habría obtenido con el actual sistema. "Lamentablemente, el Gobierno no ha consentido retirar el recorte de las pensiones y no podemos votar a favor como era nuestra voluntad", ha señalado a los medios, Ione Belarra.

El argumento del Gobierno para llevar a cabo dicha modificación es que la actual base de cotización del 125% puede suponer un desincentivo para que estos trabajadores acepten un empleo pagado con el salario mínimo o a tiempo parcial, dado que su cotización para la pensión sería menor trabajando que cobrando la prestación. Una explicación, sin embargo, que no ha convencido a Podemos. Pòr el contrario, sí ha votado finalmente a favor de las medidas anticrisis tras llegar a un acuerdo con el PSOE para prorrogar hasta 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios a familias vulnerables.

¿Qué pasará ahora con el subsidio de desempleo tras el voto en contra de Podemos? El nuevo sistema aumentaba la cuantía de la prestación y la abría a nuevos colectivos, aunque no iba a aplicarse hasta junio

A primera hora, Bolaños advertía a los socios díscolos de la investidura de Sánchez, pero también al PP, que votar en contra de la convalidación de estos decretos perjudicará a la ciudadanía, con consecuencias directas como la subida del IVA de los alimentos, de la factura de la luz o el gas, la supresión del transporte gratuito o la congelación también de la subida de las pensiones conforme al IPC. También pone en juego la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos.

BNG, PNV, ERC o Bildu, que sí han votado a favor, han criticado la táctica del Ejecutivo de presentar decretos leyes heterogéneos con medidas que ven asumibles y otras cuestionables, algo que consideran "una trampa" porque se votan en conjunto y ello dificulta su posición. "Esto no se debe repetir", han señalado sus portavoces.