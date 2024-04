Sumar expone las costuras del gobierno de coalición: "No es bueno agudizar la competición dentro del bloque"

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afeado al PSOE - socio del gobierno de coalición - que haya decidido "agudizar la competición" dentro del bloque por un interés partidista. Durante su intervención en un debate sobre la política exterior del Ejecutivo, el dirigente de Más País considera que esta estrategia de los socialistas es equivocada "porque desmoraliza y empequeñece a la coalición".

"Las coaliciones no se salvan solas ni se salvan por separado. La competición no es, para nosotros, dentro del bloque progresista. Es contra la desigualdad y por cambiar una vida que duele tanto y a tantos", ha señalado.

Errejón ha admitido diferencias evidentes entre los dos partidos, pero también ve mucho camino por recorrer "cooperando". "Existe una competición virtuosa que nos puede permitir avanzar. Nosotros primero defendemos cosas que son imposibles y después se convierten en derechos para todos los españoles. Sea con la subida urgente del IPREM, con la prioridad de la salud mental, con la subida del SMI, la reducción de la jornada laboral, con las Golden Visa o con la necesidad de poner fin a los abusos de la vivienda. Esa dinámica nos parece bien. A menudo nos toca desbrozar camino y abrir camino en términos sociales e ideológicos y tender la mano. Y cuando ustedes cogen esa mano, la mayoría de los españoles progresan. Queremos seguir jugando ese papel, pero para eso hay que hacer las cosas hasta el final. Eso es, para nosotros, cuidar al Gobierno", ha dicho.

En un momento dado, Errejón se ha dirigido directamente a Pedro Sánchez. "Nosotros, presidente, estamos en las duras y en las maduras. Pero no estamos en el gobierno por estar. No es el momento de frenarse, aún no hay nada que consolidar. Todo será inestable hasta que construyamos un nuevo suelo para una vida sin miedo. A eso venimos y queremos hacerlo juntos", ha dicho.

A continuación, sin embargo, Errejón ha señalado que no debe ser una prioridad para España "sumarse a la insensata carrera armamentística y subir el gasto militar al 2%", algo que sí había defendido Sánchez en su intervención inicial. La mayoría trabajadora española no debe haer ningún sacrificio para engodar la industria militar y la economía de guerra. Ahí no nos van a encontrar", ha ahondado Errejón.

En lo que sí están de acuerdo los partidos que integran Sumar es en romper las relaciones comerciales con Israel, "sentar a los responsables ante la Corte Penal Internacional" y reconocer de manera urgente el Estado palestino, y lo quieren "en sede parlamentaria, no en un mitin".