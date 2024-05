Pregunta si es un timo lo que ha pagado por una ensalada: pone la foto y parece que hay consenso

Enseñar lo que uno come o deja de comer se ha puesto de moda en redes sociales. En TikTok, Instagram o X hay cientos de personas que se dedican a visitar y valorar todo tipo de negocios de comida y parece que, de momento, con bastante éxito.

Por eso, cuando una persona que es ajena al mundillo foodie comparte una experiencia más o menos negativa suele triunfar más que cuando va un influencer donde todo puede estar más preparado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Soy yo muy quisquilloso o 6,5€ por esta 'ensalada' de la casa es un poco timo?", ha preguntado en la red social de Elon Musk @inversionitas adjuntando una foto de la ensalada de la casa en cuestión.

Tal y como se puede ver en la foto, la ensalada consta de tomate, cebolla y lechuga y, como muchos han visto, un plato con los dedos marcados a más no poder. Esta publicación ha generado cierto cachondeo en X.

"Es que no es una simple ensalada. Son lágrimas de tomate sobre un lecho vegetal regados con aceite de oliva extra virgen", ha dicho un usuario. Otro ha apostillado: "Lo que sí es un crimen son los dedazos en el plato, valga 1 o 100€. En caso de delito, el culpable está jodido, porque lo van a pillar seguro".

Y otra persona ha comentado: "Con 5 € más, en mi restaurante favorito tienes un menú completo, y no precisamente ensaladitas pequeñas. Generalmente pido que me envuelvan uno de los platos para llevar (de cena) porque me dejarían a reventar. Así que sí. Es un timo, y puede que ni siquiera sea aceite de oliva".

El tuit lleva más de 1.000 'me gusta' y ha llegado ya a casi 200.000 personas que han respondido con mensajes que van de la estupefacción a la indignación pasando, como siempre en X, por el humor.